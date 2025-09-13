Motagua empata in extremis ante un sorprendente Lobos UPN

Comayagua, Honduras .- ¡Qué duelazo! Motagua y Lobos UPNFM nos regalaron un electrizante partidazo en la continuación de la jornada nueve del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El 2-3 del Victoria-Juticalpa fue casi un dejavu de lo que pasaría en el segundo juego de la penúltima fecha de la primera vuelta. "Mimados" y "Felinos" nos regalaron un auténtico juegazo que quedará guardado en la memoria de los aficionados de Comayagua.

Motagua no especuló en los primeros minutos y rápidamente se fue encima del área de la manada. En el minuto 9' encontró un tiro penal inexistente tras barrida de Jostin Ponce sobre Clever Portillo. La réferi Merlin Soto la señaló de infracción, pero minutos después, lavó su error luego de discutirlo con uno de sus asistentes.

Lobos se quedó atrás y su pegada fue eficaz en la portería de Luis Ortiz en el minuto 20, donde Cristian "Pin" Gutiérrez, un ex Motagua, liquidó al costado inferior derecho de la portería del nido. Sí, ahí donde las arañas tejen su nido.

Pero la pesadilla no acababa para los locales, porque nuevamente UPN haría daño en jugada a ras de pasto. Y es que el novato Juan Martínez no perdonó el marco del mimado tras disparar mortalmente tras pase de diagonal de Jostin Ponce.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre el final de la primera etapa respondió Rodrigo Gómez a través de un penal claro. Parecía que los locales se venían con todo por la remontada, sin embargo, el ex Olimpia Félix García liquidó por tercera vez el marco de Luis Ortiz tras doble horror motagüense.

Lobos UPNFM estaba por dar el batacazo, pero aparecieron los nombres de Jeffryn Macías y Denis Meléndez, quienes no bajaron lo brazos y terminaron empatando el cotejo en los últimos quince minutos.

Primero, Macías cabeceó sensacional para darle una vida más a los locales y Denis Meléndez anotó un espectacular golazo en el último suspiro para decretar las cifras definitivas de 3-3. La Manada alcanzó los 12 puntos y Motagua llegó a 11, pero sigue sin meterse en zona de clasificación.

