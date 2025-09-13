Juticalpa sigue intratable en el Apertura 2025 y esta vez venció de visita al Victoria en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- En una noche movida en el estadio Ceibeño, el Juticalpa FC venció 3-2 al Victoria, que volvió a quedarse con las manos vacías en su casa. Los canecheros supieron pegar fuerte en el segundo tiempo y se llevaron tres puntos de oro para meterse en los primeros lugares de la tabla de Liga Nacional.

El partido arrancó fuerte y apenas al minuto 8 llegó la primera amonestación para Allan Banegas por una falta innecesaria. Dos minutos más tarde, Kelly Kolton probó suerte con un disparo que Denovan Torres logró rechazar. El primer golpe lo dio la Jaiba Brava al 11’, cuando Yair Delgadillo cazó un rebote en el área y la mandó a guardar en el marcó olanchano.

El juego se calentó rápido: al 13’ Yair Medrano fue pintado de amarillo por una entrada fuerte, y justo antes de que terminara la primera parte, el propio Delgadillo también recibió cartón de advertencia. En tiempo agregado, Junior Lacayo estuvo a nada de empatar, pero su disparo se fue desviado. Victoria se fue al descanso con la mínima ventaja.

Para el segundo tiempo, todo cambió. Apenas arrancando, al 47’, un error en la defensa ceibeña fue bien aprovechado por Josué Villafranca, que empató el partido y metió de nuevo a los canecheros en la pelea. Poco después, Lacayo tuvo un penal tras falta del portero Perelló, pero el arquero se redimió y le atajó el tiro.

Victoria intentó reaccionar con ataques de Portillo, Silva y Stedman Pérez, todos bien controlados por la zaga visitante. Pero al 67’, Carlos Matute se mandó un derechazo al ángulo y puso otra vez arriba a la Jaiba, que parecía encaminarse al triunfo.

La alegría les duró poco, porque tres minutos después, al 70’, Junior Lacayo aprovechó otro regalo de la defensa y empató de nuevo el marcador. La desgracia jaiba se consumó al 73’, cuando Wisdom Quaye terminó metiendo el balón en su propio marco para darle la ventaja al Juticalpa, que ya no soltó el resultado.

Al final, los canecheros se llevaron un triunfo clave que los coloca terceros con 14 puntos en el Apertura 2025. Mientras tanto, el Victoria sigue hundido con apenas 3 unidades en 9 partidos.