Motagua sin el respaldo de su afición, sufrió ante el FAS en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua sufrió más de la cuenta para poder llevarse el raquítico triunfo de 1-0 sobre el FAS salvadoreño en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Tuvo que ingresar el uruguayo Rodrigo de Olivera para que los comandados Javier Reyes pudieran abrir el cerrojo de los 'Tigrillos' que llegaron a Tegucigalpa con mucha autoridad.
En una noche fresca en la capital hondureña y con muy poca afición en las gradas del estadio Nacional, los azules se estrenaron como local en esta nueva edición del torneo de la Concacaf.
Cuando comenzó el partido el Motagua se fue encima del rival, centros desde la izquierda por Bátiz y fue desde la misma banda que le quedó una a Luis Vega que conectó de zurda que terminó pegando en el portero y luego en portero.
Parecía que la historia iba a ser otra, pero a medida iban pasando los minutos, el FAS fue manejando los tiempos y controlaba el juego a modo de mantenerlo tranquilo sin mucha emoción.
El FAS sufrió una terrible baja, el experimentado delantero Nelson Bonilla se retiró al minuto 8 por una lesión en su pierna.
Fue hasta la segunda parte que Motagua cambió su planteamiento, sacó al volante Denis Meléndez y adelantó fila al hacer ingresar al atancante Rodrigo De Olivera al minuto 58.
El uruguayo no tardó mucho en responder y al 61 tras un centro desde la derecha del panameño Jorge Serrano apareció de cabeza para anotar el gol del triunfo de los azules.
El resultado no se movió más, incluso, el FAS en los últimos minutos tuvo en varias oportunidades por medio de Rafael Tejeda que primero la tuvo de cabeza y luego Kevin Santamaría de pierna derecha.
Con este triunfo el Motagua sigue como líder del Grupo D con seis puntos, dos más que el Municipal que es segundo, Cartaginés con uno y sin nada está el FAS y Verdes FC.
En la próxima fecha el Motagua se medirá ante el Cartaginés de Costa Rica y el FAS recibe al Verdes FC.
-- FICHA TÉCNICA --
1 - Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 5. Óscar Padilla, 8. Denis Meléndez (Rodrigo De Olivera 58'), 7. Jorge Serrano (Jefryn Macías 89'), 21. Jesús Bátiz (Jeffry Miranda 80'), 23. José Reyes (Andy Hernández 89') y 9. Jonathan Moya (Rodrigo Gómez 80'). DT: Javier López
Amonestado: Óscar Padilla 77', Jorge Serrano 85'
0 - FAS: 1. Kevin Carabantes, 16. Juan Vega, 28. Rudy Clavel, 3. Miguel Murillo, 29. Jorge Cruz, 5. José Portillo (Kevin Santamaría 74'), 8. Jonathan Nolasco (Elmer Bonilla 66'), 20. Yan Maciel, 7. Rafael Tejeda, 13. Edgar Medrano (Melvin Urbina 66') y 9. Nelson Bonilla (11. César Díaz 10'). DT: Adrián Sánchez