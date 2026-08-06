Motagua sin el respaldo de su afición, sufrió ante el FAS en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua sufrió más de la cuenta para poder llevarse el raquítico triunfo de 1-0 sobre el FAS salvadoreño en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Tuvo que ingresar el uruguayo Rodrigo de Olivera para que los comandados Javier Reyes pudieran abrir el cerrojo de los 'Tigrillos' que llegaron a Tegucigalpa con mucha autoridad.

En una noche fresca en la capital hondureña y con muy poca afición en las gradas del estadio Nacional, los azules se estrenaron como local en esta nueva edición del torneo de la Concacaf. Cuando comenzó el partido el Motagua se fue encima del rival, centros desde la izquierda por Bátiz y fue desde la misma banda que le quedó una a Luis Vega que conectó de zurda que terminó pegando en el portero y luego en portero. Parecía que la historia iba a ser otra, pero a medida iban pasando los minutos, el FAS fue manejando los tiempos y controlaba el juego a modo de mantenerlo tranquilo sin mucha emoción. El FAS sufrió una terrible baja, el experimentado delantero Nelson Bonilla se retiró al minuto 8 por una lesión en su pierna. Fue hasta la segunda parte que Motagua cambió su planteamiento, sacó al volante Denis Meléndez y adelantó fila al hacer ingresar al atancante Rodrigo De Olivera al minuto 58.