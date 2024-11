Michaell Chirinos: “Pido a Dios por el penta”; ¿Por qué no fue al velorio de Demetri Gordon?

Sin embargo, antes de pensar de más en eso, prefiere disfrutar los momentos dulces como este presente en el que asaltaron la cima. “Todos los días que me levanto le pido a Dios que me pueda dar el penta”, cuenta el hombre que sigue padeciendo la muerte de su compañero Demetri Gordon . “Cuando vi el video, fue el golpe más duro”, revela. Pero, ¿por qué no viajó a La Ceiba para estar en el velatorio?

¿Cómo te diste cuenta de la noticia?, ¿cómo la asimilaste? Me levanté como a las 5:30 de la mañana al baño (en la concentración en Juticalpa). En ese momento sonó el celular, Edrick Menjívar había mandado la noticia al chat y a partir de allí no pude dormir, estuve pensando y recordando. Me acuerdo que la últimas palabras que me dijo él fueron: “Chiri, ¿verdad que ando hinchada la rodilla? Es que siento un malestar”, yo le dije que sí. Eso fue el día anterior, como a las 10:30 de la mañana. Todo eso se te viene a la mente. Fue un día muy complicado viendo a los compañeros muy tristes. Tocaba jugar y luchar por él.

¿Qué significaría el pentacampeonato para vos? Je... esa es una buena pregunta. Creo que el penta es un objetivo claro y puntual. Todos los días que me levanto le pido a Dios que me lo pueda dar porque quedar en la historia es lo más importante que puede haber para un futbolista.

¿Cómo estaba el grupo después de esa noticia? Desde que nos levantamos, platicábamos con los más cercanos, yo con Jorge con quien estaba en la habitación; nos dolía mucho. Siempre estaban las ganas de llorar por todo lo que representaba Demetri, por la juventud que tenía. Teníamos claro que a los más cercanos a él teníamos que darles unas palabras de aliento para que estuvieran bien. Fue un día muy triste, los profesores también estaban destruidos.

¿Cómo fue ese viaje de Juticalpa a La Ceiba? Fue un viaje complicado a La Ceiba, pero yo no pude ir porque tenía unas cosas espirituales y que no me gustan, como ver a la familia llorar. Yo le platiqué al profe que no me gustaría ver llorar a la mamá, por ejemplo, porque se me vendrían recuerdos o empezaría a pensar cosas. Yo prefiero evitar y para estar en un mal momento, preferí no ir.

¿Te había pasado algo similar?También me pasó en Costa Rica con un compañero cercano que tuve a quien se le murió el papá. Fue muy triste. Cuando se ha tratado de un familiar también me ha tocado estar en el fútbol. Una vez el profesor Carlos Restrepo me dijo que si yo quería jugar fútbol me tenía que olvidar de muertes de seres queridos, de cumpleaños, del nacimiento de mi hija y de cosas así. Al final él tiene razón.

Volviendo a la cancha, ¿les duele no estar en Concacachampions y sí ver allí a Motagua? Sí, claro, nos duele por la manera en que nos eliminaron y las cosas que nos han pasado. Motagua es un digno rival, lo logró y lo felicitamos por eso. En lo personal a mí sí me duele porque era un objetivo claro y lo tenía allí para superarlo.

¿Duele más no estar en dos Champions seguidas o perder una hipotética final contra el Ciclón? Para mí perder una final contra Motagua. Es que yo ya he ganado dos títulos de Concacaf League, entonces también ya sé lo que se siente. Motagua es un rival directo y aparte no te ha superado durante 17 partidos.

Se viene el Honduras-México, ¿te mirás en ese partido?La verdad que sí, por enfrentar a México y porque he enfrentado a equipos mexicanos. Te motiva más. Esperamos estar allí. La decisión la tiene el profe, uno como jugador se prepara para estar en la Selección y defenderla al máximo. Esos son los partidos en los que uno tiene que demostrar.

¿Crees que pesará el Morazán?Yo siento que sí. De los estadios de San Pedro Sula el que más me encanta es el Morazán: por la cercanía, porque la gente te insulta y te mete. Los insultos son parte del fútbol y, si los asimilás correctamente, te ayudan. Yo siento que el estadio es fundamental.

¿Cuál es el mejor recuerdo de los duelos entre Honduras y México?El gol de Rambo, el tiro libre. Me acuerdo que esa vez pusieron una pantalla en el barrio y el gol de Rambo lo grité con todo. Allí estuve sentadito en el barrio viendo ese golazo. Es que fue un gol diferente, de calidad y en el Azteca. En ese momento no tenía ni idea que iba a ser futbolista profesional.

Vos jugaste en Toluca con Lobos BUAP, ¿qué tanto se siente la altura?Cuando llegué a Toluca y entrenamos, yo tenía seca la garganta y los labios, sentía el ahogo. Todo el partido lo jugué con miel. A todos los jugadores nos dieron miel, chupábamos y todo el juego fue así; la botábamos y nos daban otra.

Cuando retrocedés y mirás a aquel Chirinos siendo recogepelotas en el estadio, ¿has llegado hasta donde te imaginabas?Siempre quise ser futbolista. Yo creo que si hubiera sido un poquito más profesional estuviera un poquito más lejos o en una etapa muchísimo mejor, pero también estoy consciente de que lo que he logrado son puras cosas bellas tanto en el extranjero como en Olimpia.