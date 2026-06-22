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Messi tras romper récord de máximo goleador en el Mundial: "No me imaginé empezar así"

Lionel Messi ha roto récord en el Mundial United 2026, se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 13:35
Messi tras romper récord de máximo goleador en el Mundial: No me imaginé empezar así

Lionel Messi se convirtó en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

 Foto: EFE

Dallas, Estados Unidos.- Lionel Messi afirmó estar "feliz" y también "cansado" este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el '10' hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales.

"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo en declaraciones a la televisión.

Lionel Messi marcó dos golazos y le da el triunfo a Argentina ante Austria en el Mundial 2026

Messi, con humildad, quiso restar importancia a lo conseguido este lunes en el estadio de Arlington (Texas) con la Albiceleste, pero sus cinco anotaciones lo ponen, además, en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026.

"No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos".

Messi rompe récord y se convierte en el máximo goleador histórico de los mundiales

Consultado por si tiene algún equipo favorito, dijo: "No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar".

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Redacción web
Agencia EFE

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