Messi tras romper récord de máximo goleador en el Mundial: "No me imaginé empezar así"

Dallas, Estados Unidos.- Lionel Messi afirmó estar "feliz" y también "cansado" este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el '10' hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales.

"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo en declaraciones a la televisión.