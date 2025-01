¿Va a jugar Messi en Honduras o el contrato no lo establece?

1

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Va a jugar Lionel Messi ante Olimpia? ¿Cuánto tiempo disputará? Organizadores brindaron detalles sobre lo pactado en el contrato firmado con la empresa que representa al Inter Miami, de cara al amistoso del 8 de febrero.

2

Carlos Girón, representante de Banco Atlántida, afirmó que lo pactado con la empresa Never Say Never de la cual es dueño el exjugador Andrés Iniesta, establece la participación del argentino en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.