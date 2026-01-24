Messi y David Ruiz sufren estrepitosa derrota con el Inter Miami en su visita a Perú

Lima, Perú.- Alianza Lima tuvo una Noche Blanquiazul dorada después de golear este sábado 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, que poco pudo hacer con el hambre de Paolo Guerrero, que marcó dos goles para darle una alegría a la afición del conjunto peruano que ha pasado una delicada semana tras una denuncia de abuso sexual contra tres de sus jugadores. Guerrero dejó visto para sentencia el partido en la primera media hora de juego con dos tantos para encender a la hinchada blanquiazul, y la goleada la redondeó Luis Ramos en el segundo tiempo con el definitivo 3-0. El capitán de Alianza apareció con fuerza en el minuto 29 y aprovechó un rebote en el área para anotar el primer gol de cabeza, y pocos minutos después, el 'Depredador' recibió en el centro del área un pase del ecuatoriano Eryc Castillo que remató de primeras con un fino derechazo para ajustar el balón al palo.

La diferencia de preparación física se hizo evidente, pues para el equipo de Messi era el primer partido de la pretemporada y no jugarán encuentros oficiales hasta la segunda mitad de febrero, mientras que para Alianza Lima era su cuarto encuentro de preparación una campaña que inicia la próxima semana. Las mejores ocasiones del Inter Miami fueron un tiro libre de Messi que se marchó por encima del travesaño en el minuto 15 y, ya en la segunda parte, una incursión de Luis Suárez cuyo disparo fue desviado por el guardameta Guillermo Viscarra. A los de Miami les faltó mayor voluntad para anotar en esta presentación. Los del distrito limeño de La Victoria atacaron sin descanso y el tercer tanto llegó en una apasionante carrera hacia la portería por parte del argentino Federico Girotti, que le hizo un gran pase a Luis Ramos. Así, el Inter, dirigido por el argentino Javier Mascherano, empezó con mal pie su gira sudamericana, y tras este bache en Lima, jugará en Colombia contra el Atlético Nacional, en Ecuador frente al Barcelona guayaquileño y en Puerto Rico contra el Independiente del Valle ecuatoriano.

David Ruiz regresó a las canchas

A pesar de la goleada en Perú, el Inter Miami tuvo la buena noticia de contar nuevamente con el hondureño David Ruiz, que ingresó de cambio a los 64 minutos en lugar de Rodrigo De Paul.