Messi cerca de tomar una decisión sobre su futuro que desilusiona al Barcelona

De acuerdo con el diario Mundo Deportivo, el rosarino y su padre están a las puertas de comunicar su futuro, indicando que el Al Hilal de Arabia Saudita se ha entrometido en el regreso de Messi a Can Barça.

“Messi quiere decidir su futuro ya, en breve, de forma inminente. Tiene oferta del Al-Hilal y otras, pero no considera como una opción al Barça. Sabe del interés inequívoco de Laporta y Xavi, pero no considera la culé como una opción tangible a día de hoy. No quiere esperar más”, señala Mundo Deportivo.

El propio Xavi Hernández ha hablado sobre la posibilidad de que regrese Messi al Barça, dejando claro que todo depende de la voluntad del argentino.

Lionel Messi quiere dejar resuelto su futuro antes de integrarse a la gira de la Selección de Argentina por Asia.