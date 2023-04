Vicepresidente del Barcelona confirma contactos para el regreso de Messi

BARCELONA, ESPAÑA.- La ilusión está a flor de piel entre la afición del Barcelona luego de que el vicepresidente del club, Rafa Yuste, confirmara este viernes que ya existen contactos para el regreso de Lionel Messi al club.

Yuste, mano derecha de Joan Laporta, confirmó la noticia que tiene soñando a todo el barcelonismo durante un evento celebrado en el Camp Nou, ahí el directivo azulgrana mencionó que “las historias bonitas de la vida deben acabar bien”.

“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masía y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, reconoció Yuste.