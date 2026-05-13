Menjívar: "Las jugadas divididas siempre van en contra nuestra"

Tegucigalpa, Honduras .- Edrick Menjívar pasó por la zona mixta luego de vencer al Real España 3-2 en la fecha 4 de las triangulares que buscan a un finalista por parte del Grupo A en la Liga Nacional.

Menjívar aclaró que la "Máquina" se metió al juego por su propio error y que ahora, ante Marathón, se juegan todo para estar en el partido por el campeonato.

Edrick tuvo un curioso momento con Devron García y Jeaustin Campos en plena entrevista, justo cuando era preguntado por el tema arbitral, del cual aseguró no le gusta hablar; sin embargo, dejó una frase que traerá cola: "Todas las jugadas divididas siempre van en contra nuestra".

¿Cómo analizas la victoria que los deja a un paso de la Gran Final?

"Sabíamos que teníamos que ganar para depender de nosotros mismos; aprovechamos nuestra localía. El partido estaba resuelto con el 3-0, pero un error los mete a ellos. Sin embargo, el equipo estuvo bien en todo momento. Sí sufrimos al final por los pelotazos que le enviaban a Eddie, pero al final lo sacamos".

¿Se ve diferente ya dependiendo de ustedes?

"Sí, claro. Sabíamos que ellos tienen la ventaja del 'punto invisible'. Teníamos que ganar porque veníamos de una derrota dura en San Pedro Sula".

Se quejaba Eduardo Espinel porque hay decisiones que siempre van en contra de ustedes, como la roja que no se le sacó a Devron García, siendo último hombre contra Jorge Benguché. ¿Se sienten perjudicados?

Ante la pregunta, Edrick Menjívar, antes de dar la respuesta, fue interrumpido por el mismísimo Devron García, quien lo saludó y le dio su camisa. Han sido compañeros de selección y por eso el gesto queda en anécdota, porque el guardameta no se guardó nada a la hora de decir lo que piensa:

"Del arbitraje no me gusta hablar. Obviamente, todas las jugadas divididas siempre van en contra nuestra; es parte del fútbol y de las cosas a las que hay que ganarles también, y hoy lo hicimos".

¿Hay que dar otro golpe de autoridad ante Marathón?

"Sí, tenemos que ganar para asegurar el pase a la final. Es un equipo que viene descansado, pero desde un principio sabíamos cómo era el formato. Vamos a recuperarnos para conseguir el pase al partido grande".

Antes de la siguiente pregunta, Edrick fue interrumpido por Jeaustin Campos, quien le dio un abrazo. ¿Qué le parecen las triangulares?

"Esto era lo que la liga quería: partidos más apretados. Todos han mostrado un gran nivel. Daban por muerto a Motagua y hoy dio un golpe sobre la mesa para depender de ellos mismos".