Mbappé asegura que puso todos los ingredientes para hacer una gran temporada

<b>París, Francia.- </b>Autor del mejor inicio de temporada de toda su carrera, tanto en el Real Madrid como en la selección francesa, el delantero <b>Kylian Mbappé </b>aseguró este jueves que responde a una buena preparación en la que ha puesto "todos los ingredientes" para completar un buen año."He podido descansar, he tenido vacaciones, he puesto todos los ingredientes para empezar bien. Pero estamos solo en el principio y la temporada va a ser muy larga", aseguró el jugador en la concentración de la selección francesa, que este viernes se mide a Azerbaiyán en la fase de clasificación para el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/deportes/eliminatoria-concacaf-dos-selecciones-podrian-clasificar-mundial-2026-octubre-GF27665506" target="_blank">Mundial de 2026</a></b>.Autor de 16 goles en lo que va de campaña, nueve en la liga, cinco en la Liga de Campeones y dos con la selección, el delantero aseguró que con el Madrid el inicio de temporada es bueno porque los jugadores empiezan "a entender lo que quiere el entrenador".