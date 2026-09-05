Olancho FC tiene nuevo técnico luego de anunciar la salida de Wilson Molina

Juticalpa, Honduras.- Olancho FC ya tiene nuevo entrenador y es el argentino Mauro De Giobbi tomará las riendas de los Potros, en una decisión que se produce apenas horas después de la salida de Wilson Molina del banquillo olanchano. El estratega regresa a una institución que ya conoce y donde tuvo una primera experiencia en el fútbol hondureño.

De Giobbi ya había dirigido a Olancho FC durante el Apertura 2023 de la Liga Nacional, cuando llegó para reemplazar a José Humberto Rivera. En aquella etapa, el argentino también había formado parte del cuerpo técnico como preparador físico y posteriormente asumió la dirección del equipo.