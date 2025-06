Mauricio Dubón respalda a Menjívar y revela lo que hará si Honduras gana la Copa Oro

Houston, Estados Unidos.- El beisbolista hondureño Mauricio Dubón sigue poniendo la bandera de Honduras en alto y actualmente vive uno de sus mejores momentos en las Grandes Ligas con los Astros de Houston.

En entrevista exclusiva para EL HERALDO compartió algunos detalles sobre la gran actualidad que atraviesa en su carrera deportiva, además no dudó en expresar su apoyo a la Selección Nacional de Honduras, que ya ayer se metió a los cuartos de final de la Copa Oro 2025, donde enfrentará un partido complicado ante Panamá.

Luego de un inicio complicado en la temporada, donde fue relegado a la banca por su entrenador Joe Espada, “Duby” ha recuperado el gran nivel que lo ha caracterizado y se ha despachado 5 cuadrangulares y mantiene un buen average de bateo a la ofensiva.

“Estoy entrenando todos los días, me preparo como que voy a jugar. Aunque hoy no estoy en el lineup, mi mente sabe que en algún momento voy a entrar. Eso es lo que más me ha ayudado”, comentó Dubón su actitud positiva ante la adversidad.

El pelotero catracho no ocultó su emoción al hablar de la Selección Nacional, que viene de una importante victoria 2-1 ante Curazao para avanzar a la siguiente fase del certamen de Concacaf

“Después del juego de nosotros llegamos a la casa y lo estuve viendo con mi esposa, comiéndome las uñas, pero gracias a Dios se dio el resultado”, contó entre risas. “Miré el gol de Palma y también el error de Menjívar, pero el único que no la caga es el que no juega. Ganamos, y eso es lo que importa”.

Dubón lamentó no haber estado en Houston cuando la Bicolor jugó en la ciudad, además comentó que solo podría asistir a la posible caravana del título si Honduras gana la Copa Oro.

“Estábamos hablando con mi esposa que la única forma de estar es si ganan la Copa, porque llego justo ese día de gira. Ni a la final podría ir, al menos que me haga el lesionado y regrese antes", declaró entre risas.

Sobre el partido ante Panamá: “Lo último que se pierde es la fe. Ellos tienen un grupo muy talentoso, es cuestión de ponerle fuerza. Pueden poner a gozar a un montón de hondureños”.

El hondureño ha sido clave en los Astros durante este tramo de temporada y reconoce que sería un honor ser votado al Juego de las Estrellas, pero su prioridad en la temporada es otra.

“Sería bonito, pero lo más importante es terminar el año saludable. Esto es un maratón, no un sprint. Poco a poco, después uno da el golpe duro”.

Dubón cerró con un mensaje para los seleccionados nacionales, que se preparan para un duro cruce contra Panamá: “Que le echen ganas. Todo el mundo está pendiente. Tienen que darle ante Panamá para poner a gozar a muchos hondureños y callar bocas”, finalizó.