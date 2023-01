Mauricio Dubón regresa a EEUU para iniciar pretemporada con los Astros de Houston

“Siempre venimos a trabajar aquí en Honduras, son parte de las vacaciones, pero a seguir trabajando”, comentó el jugador de los Astros.

Por otra parte, detalló cómo se mantuvo en forma a nivel físico y mental en sus vacaciones en territorio hondureño.

“En lo deportivo me preparé física y mentalmente para volver a tener otro año. Gracias a Dios el venir aquí al país le refrescan la memoria a uno. Además, en mi propia causa tengo una jaula que me ayuda a batear; eso me ayuda bastante para la temporada”, precisó.

Además, mencionó que tiene en mente un proyecto con los beisbolistas del país a los que busca ayudarle en un futuro.