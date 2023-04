Marcelo Pereira pese a mal momento: “Motagua siempre tiene que aspirar al título”

“Sí, la incomodidad es porque este ha sido un equipo que constantemente ha estado peleando por los primeros lugares, hoy encontrarnos sextos no el lugar que nosotros pretendíamos estar, pero es la realidad. ¿Pérdida de confianza? Creo que más allá de eso es un momento futbolístico que estamos pasando, que cualquier equipo lo suele tener, hoy nos toca a nosotros y bueno, hay un partido importante el fin de semana y esperamos cerrar las vueltas regulares con un triunfo y apostarle a lo que a lo que viene por delante”, expresó Pereira.

“Bueno, la confianza de ellos nos la ganamos partido a partido, vamos a luchar. Tenemos que trabajar, seguramente pueden ellos no creer, más a lo interno nosotros sabemos de los jugadores, de la calidad que hay aquí, que bueno, Motagua se ha caracterizado en estos últimos años por siempre estar en las finales, siempre estará aspirando al título y bueno, este torneo no puede ser la excepción, vamos a luchar y esperamos en Dios primeramente que nos salgan las cosas bien y la afición pueda retomar esa confianza que quizás ha perdido en nosotros”, explicó.

“A lo interno te puedo mencionar que platicamos sobre el trabajo, trabajo y más trabajo, mejorar esos puntos como que no hemos podido sostener el cero, partidos que nos han empatado en el último momento, eso es de trabajo y lo que hablamos es trabajo y trabajo porque no hay otra cosa cómo sacar esto”, dijo.

El central de Motagua afirma que ya han tenido torneos regulares y en la liguilla las cosas cambian.

“Tengo en mi memoria otras situaciones similares a esta donde hemos salido campeones, entonces esta no puede ser la excepción, entramos a la liguilla y seguramente tiene que ser algo diferente, pero no, no esperamos a la liguilla, esperamos ya el sábado poder hacer un buen juego, tenemos que ir a proponer”.