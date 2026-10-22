Luis Palma y Lech Poznan logró rescatar un empate ante el Sunderland en Europa League

El panorama arrancó cuesta arriba para el conjunto polaco, que se vio descolocado desde los primeros instantes del encuentro. Transcurría apenas el minuto 2' cuando Timur Tutierov sorprendió a la defensa local para adelantar al Sunderland en el marcador. Con el 0-1 en contra, los fantasmas del inicio de temporada reaparecieron, pues el cuadro de Poznan arrastraba un arranque negativo tras haber caído en sus dos primeras presentaciones europeas frente al Crystal Palace y al Bayer Leverkusen.

Poznań, Polonia. - En una jornada de intensa actividad para los futbolistas legionarios, la atención se dividió entre la brillante asistencia de Dereck Moncada en la Conference League y el decisivo compromiso de Luis Palma en la Europa League. El atacante catracho tuvo que esperar su turno desde el banquillo en un choque crucial donde su club, el Lech Poznan de Polonia, medía fuerzas ante el siempre complicado Sunderland de Inglaterra.

La obligación de sumar en casa pesaba sobre el Lech Poznan, pero el equipo carecía de claridad y profundidad en el último tramo de la cancha. Ante la falta de ideas para romper el bloque defensivo de los "Gatos Negros", el cuerpo técnico decidió mover sus piezas en la parte complementaria para cambiar la cara del ataque y buscar con determinación el gol del empate.

El momento decisivo llegó al minuto 62', cuando Luis Palma ingresó al terreno de juego. El catracho no tardó en hacerse sentir: le imprimió dinámica, velocidad y variantes a la ofensiva de su equipo, desequilibrando por las bandas. El empuje generado tras su entrada rindió frutos al minuto 70', cuando Erik Bengtson aprovechó una oportunidad en el área para marcar el 1-1 definitivo que desató la alegría en la afición local.

Con este resultado, el Lech Poznan logró rescatar un punto valioso que corta su racha de derrotas consecutivas y le permite abandonar el grupo de equipos que aún no habían podido sumar en el certamen continental. Aunque el objetivo principal era la victoria, el punto sirve como un impulso anímico fundamental para afrontar los próximos retos tanto a nivel nacional como internacional.

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Tras este desgaste en la Europa League, el equipo de Luis Palma debe dar vuelta a la página rápidamente para enfocarse en la Liga de Polonia, donde encarará un exigente clásico como visitante frente al Legia Varsovia. Por su parte, la actividad europea regresará hasta el mes de noviembre, cuando el Lech Poznan tenga una dura prueba fuera de casa al visitar al histórico Benfica de Portugal.