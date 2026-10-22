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Dereck Moncada da asistencia en goleada del Lugano sobre el Getafe en Conference League

El hondureño Dereck Moncada fue titular con el AC Lugano y le respondió al técnico Mattia Croci-Torti con una asistencia

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 14:21

Getafe, España.- Dereck Moncada sigue creciendo a pasos agigantados en el fútbol de Europa y ha vuelto a ser importante en la Conference League para el Lugano. Esta vez su rival fue el Getafe de la Liga de España.

El hondureño se estrenó como titular en el torneo y aprovechó los minutos que le ha dado el entrenador Mattia Croci-Torti para aportar en el marcador.

Dereck Moncada anota su segundo gol en Conference League con el Lugano FC

Dereck Moncada fue clave en el tercer gol del Lugano, ya que después de una corrida por la banda derecha, el hondureño le dio una gran asistencia a Albian Ajeti para que pusiera el 1-3 en el marcador.

Con esto, Dereck suma en su historial en la Conference, ya que la semana pasada marcó su primer gol en la remontada ante el Estrella Roja (3-2).

Dereck Moncada regresa al Lugando goleando y llega motivado a Conference League

El equipo suizo remontó también contra el Getafe, ya que comenzó perdiendo desde el minuto 2 y en 4 minutos le dio vuelta con goles de Albian Ajeti y Yanis Cimignani.

Lugano logró marcar el cuarto gol en el segundo tiempo gracias a un zapatazo en la frontal de Uran Bislimi.

Al minuto 57' Dereck Moncada fue amonestado por defender una ataque de Getafe y al 59' se acabó el partido para el hondureño que sumó buenos tramos de encuentro, en su lugar entró: Erick Pihlstrom.

El marcador final fue 2-5 a favor de los suizo, quienes cerraron la goleada gracias a un tanto en los minutos finales de Kevin Behrens. Borja Mayoral había hecho el segundo antes para los españoles que les costó derribar la defensa del Lugano.

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Redacción web
Kevyn Oseguera

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