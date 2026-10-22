Dereck Moncada da asistencia en goleada del Lugano sobre el Getafe en Conference League

Getafe, España.- Dereck Moncada sigue creciendo a pasos agigantados en el fútbol de Europa y ha vuelto a ser importante en la Conference League para el Lugano. Esta vez su rival fue el Getafe de la Liga de España.

El hondureño se estrenó como titular en el torneo y aprovechó los minutos que le ha dado el entrenador Mattia Croci-Torti para aportar en el marcador.

Dereck Moncada fue clave en el tercer gol del Lugano, ya que después de una corrida por la banda derecha, el hondureño le dio una gran asistencia a Albian Ajeti para que pusiera el 1-3 en el marcador. Con esto, Dereck suma en su historial en la Conference, ya que la semana pasada marcó su primer gol en la remontada ante el Estrella Roja (3-2).