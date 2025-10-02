Luis Palma anota y asiste en goleada del Lech Paznan en Conference League

Poznan, Polonia.- Luis Palma se estrenó este jueves con un gol en la Conference League con la camiseta del Lech Poznań de Polonia que derrotó por 4-1 al Rapid Viena de Austria, en la primera jornada del torneo de la UEFA.

El delantero hondureño arrancó de titular y rápido se hizo sentir en el Estadio Municipal de Poznań. A los 13 minutos, Palma abrió la jugada a la banda derecha, Joel Pereira centró desde el lateral, el portero del Rapid Viena despejó mal y la pelota le cayó al catracho que definió de gran manera, con la derecha pegado al palo. Un golazo.

Es el cuarto gol de Luis Palma con el Lech Poznań, suma tres en la Ekstraklasa (Primera División de Polonia).

El 'Bicho' Palma fue protagonista del segundo gol del Lech Poznań, sacó un disparo que vomitó el guardameta rival Niklas Hedl, el rebote lo recogió el delantero sueco Mikael Ishak, capitán del equipo, y lo mandó al fondo de las redes para el 2-0 a los 21'.

A la media hora del encuentro, Luis Palma casi firma su doblete con un fuerte derechazo que logró tapar el arquero, pero antes la pelota se desvió en el brazo de un defensor. El VAR avisó al árbitro y señaló el penal a favor de los blanquiazules.

El lanzamiento de doce pasos lo tiró Mikael Ishak en vez de Palma, pero el portero Niklas Hedl adivinó a donde iba el balón y lo tapó, evitando el tercer gol del conjunto polaco.

La actuación de Luis Palma ha sido brillante en la primera parte, antes de irse al descanso asistió al nigeriano Taofeek Ismaheel para el tercer gol del Lech Poznań.