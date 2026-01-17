  1. Inicio
Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 18 de enero de 2026 en Honduras

Conozca las zonas que no contarán con electricidad durante al menos ocho horas, debido a los trabajos que estarán realizando la ENNE

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 11:47
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este domingo 18 de enero habrá cortes de electricidad en el Distrito Central y San Pedro Sula.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños deben estar atentos a los cortes de energía eléctrica programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ya que casi a diario se reduce el suministro en distintas zonas del país.

Según la ENEE, estos cortes se deben a trabajos de mantenimiento que se realizan en áreas específicas para garantizar un mejor servicio eléctrico.

¿Cuánto sumaron los gastos corrientes del plan de rescate de la ENEE?

Para este domingo 18 de enero, los cortes de energía estarán distribuidos a lo largo del día. Según el calendario compartido por la empresa, se verán afectados sectores de San Pedro Sula y del Distrito Central.

Las personas que se verán afectadas deben tomar las medidas necesarias, ya que los cortes están programados por hasta ocho horas y comenzarán desde tempranas horas del día.

ENEE podrá endeudarse hasta por 700 millones de dólares más este 2025

Distrito Central de 7:00 am a 8:00 pm

Plaza Maderos, Napa Autopartes y zonas aledañas; Empresa Nacional de Artes Gráficas, Col. Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, Plantel de Cemcol, Bodegas del SANAA, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur y zonas aledañas. Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hotel LQ, Residencial Fuentes de Miraflores, Colegio Médico, Teletón, Universidad Pedagógica Nacional y zonas aledañas.

San Pedro Sula de 8:00 am a 5:00 pm

BVI-L212: Bo. Suyapa, Bo. El Centro (Oeste), Bo. El Benque (Este), Mercado Central, ENEE (Plantel El Centro), Registro Nacional de las Personas.

BVI-L213: Bo. El Centro, Bo. Lempira, Mercado 7 Calle, Hondutel Centro, Hospital Leonardo Martínez, Hospital Materno Infantil.

