Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 18 de enero de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños deben estar atentos a los cortes de energía eléctrica programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ya que casi a diario se reduce el suministro en distintas zonas del país.

Según la ENEE, estos cortes se deben a trabajos de mantenimiento que se realizan en áreas específicas para garantizar un mejor servicio eléctrico.