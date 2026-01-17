Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 18 de enero de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños deben estar atentos a los cortes de energía eléctrica programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ya que casi a diario se reduce el suministro en distintas zonas del país.
Según la ENEE, estos cortes se deben a trabajos de mantenimiento que se realizan en áreas específicas para garantizar un mejor servicio eléctrico.
Para este domingo 18 de enero, los cortes de energía estarán distribuidos a lo largo del día. Según el calendario compartido por la empresa, se verán afectados sectores de San Pedro Sula y del Distrito Central.
Las personas que se verán afectadas deben tomar las medidas necesarias, ya que los cortes están programados por hasta ocho horas y comenzarán desde tempranas horas del día.
Distrito Central de 7:00 am a 8:00 pm
Plaza Maderos, Napa Autopartes y zonas aledañas; Empresa Nacional de Artes Gráficas, Col. Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, Plantel de Cemcol, Bodegas del SANAA, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur y zonas aledañas. Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hotel LQ, Residencial Fuentes de Miraflores, Colegio Médico, Teletón, Universidad Pedagógica Nacional y zonas aledañas.
San Pedro Sula de 8:00 am a 5:00 pm
BVI-L212: Bo. Suyapa, Bo. El Centro (Oeste), Bo. El Benque (Este), Mercado Central, ENEE (Plantel El Centro), Registro Nacional de las Personas.
BVI-L213: Bo. El Centro, Bo. Lempira, Mercado 7 Calle, Hondutel Centro, Hospital Leonardo Martínez, Hospital Materno Infantil.