Luis López, rey de la Vuelta Honduras 2022: “Ganar en mi casa era una ilusión que tenía”

Luis, ¿qué sabor le queda tras ganar la Vuelta?

Era una ilusión que tenía, ganar en mi casa, pero también sabía que era una competencia bastante fuerte y que teníamos una desventaja el primer día por el tipo de carrera de esa etapa (una contrarreloj). Supe tener paciencia y probar al último momento.

¿Hoy siente que está en la cúspide de tu carrera?

Pa ver resultados muy buenos en el ciclismo, hay que esperar muchos años, no meses. Año con año he venido subiendo un escalón y he llegado a un punto tan bueno que me permite ganar o buscar ser protagonista en cualquier lugar que esté. Eso hubiera pasado en 2020, pero por la pandemia y que a mí me dio covid se bajó un par de gradas.

Muchos dicen que es el mejor ciclista de Honduras. ¿Cómo maneja esa etiqueta?

Podría decir que es una realidad, me lo he venido ganando. He trabajado año a año para poder serlo. Yo te diría que no me lo creo ahorita, pero he venido trabajando para obtener ese título. No es de todos los días que se logra ser eso.

¿Cuáles han sido sus logros más grandes con la bicicleta?

En la Vuelta Costa Rica 2019 creo que han sido mis mayores logros: fui tercero en la general, gané etapa y fui primero en Sub 23. Fui el único ciclista que desde el primer día estuvo en el podio. Ese año también gané la Vuelta Sub 23 en Guatemala, que anteriormente solo había sido ganada por colombianos y guatemaltecos. Vengo de un segundo lugar en el Tour de Panamá y me quedé con el premio de montaña y por puntos. Ahorita en Costa Rica corrí 160 kilómetros en montaña y fui primero, peleando con el campeón de Colombia y Costa Rica.

¿Qué competencias vienen para Luis este año?

El miércoles empiezo otra carrera de cuatro días en Guatemala. Es un clásica antes de la carrera más importante del país, la Vuelta Guatemala. Luego vengo con un proyecto nuevo. Me voy a regresar en noviembre a vivir a Honduras para apostarle a buscar los Olímpicos en la modalidad de montaña. Las Olimpiadas es algo que no hemos logrado como ciclismo hondureño. Ese es nuestro objetivo ahorita. Voy a cambiar de ruta a Montaña porque me gusta más y compito individualmente.

¿Siempre pertenecerá al equipo Ópticas Deluxe?

Posiblemente busque el apoyo de empresas nacionales para que vayan incentivando el ciclismo y qué más que buscar unas Olimpiadas.

¿Le está apostando a las Olimpiadas de 2024 o a las siguientes?

Le estoy apostando a esas para empezar. Es una realidad que se puede lograr. Obviamente la clasificación es difícil. Mi entrenador fue muy realista y me dijo hasta dónde tengo que mejorar para pensar en los Olímpicos. Es pelear con los mejores del mundo, pero no es una realidad lejana. Es un proceso que vamos a experimentar como país por primera vez. Lo más difícil es el presupuesto porque el 95 por ciento de las competencias es en Europa.

¿Va a estar en la Vuelta de El Heraldo?

Depende de si tengo o no otros compromisos. Ya luego me daré cuenta y ya vamos a hacer una sorpresa ja, ja, ja. Me gustaría estar porque es una carrera que he corrido y que la gané la última vez que la hicieron presencial.

Imagino que si compite, irá por el primer lugar, ¿o no?

Si voy, el objetivo será volver a ganar. Es que nosotros que corremos tanto, siempre que vamos a una carrera se va a a ganar o a ser protagonista. El evento es una tradición y como hondureño siempre nos gusta estar allí, ya que es bastante bonito y grande.