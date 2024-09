Luis Girón se sincera: “Mi salario lo gasto en fútbol” ¿Impone alineaciones en Parrillas One?

La Lima, Honduras.- El fútbol es su pasión, fue volante del Troya en San Pedro Sula y tras el fallecimiento de su padre decidió dejar atrás las canchas y aprender un oficio ante la necesidad de llevar un sustento a su hogar. Iniciando como pintor de carros. Hoy Luis Girón, de 65 años, posee su empresa reconocido y la misma generó al Parrillas One, segundo club que posee un estadio propio en Honduras y que vivió entre 2013 y 2015 sus años de gloria en la Liga Nacional de Honduras. Desde su descenso lleva casi una década disputando en segunda división el boleto de retornar a primera, como lo prometió el mismo día que perdieron la categoría en la élite nacional.

Parrillas One tiene una historia muy particular y en su vida solamente ha contado con Luis Girón a nivel presidencial. Desconoce el futuro del equipo una vez que deje de forma parte de esta vida terrenal. Su más reciente proyecto fue la construcción del estadio Luis Girón, pero dejó claro que el presupuesto no le alcanza para culminar en su totalidad la obre. Además revela el problema de luz que tienen y que les impide jugar de noche, además de la danza de entrenadores que han pasado por la institución. Dejando claro que nunca combinó lo directivo con lo técnico.

ENTREVISTA CON LUIS GIRÓN, PRESIDENTE DEL PARRILLAS ONE

¿Qué significa para usted, Parrillas One? Una inversión hoy en el fútbol es bien difícil decirlo. Esto es de largo, más que todo es hobby, pasión de tener un equipo. Para mí fue diferente porque se convirtió en una marca, que es mi empresa Parrillas One. Cuando ingreso en 1993 con el club a la Liga Mayor Emín Abufele comenzó de forma seria, antes lo formaron los empleados cuando éramos un taller de reparaciones y pintura automotriz. Cuando yo comencé a aprender el enderezado y pintura en 1973 con la familia Flores, desde esa época estoy metido en este rubro. Esto lo disfruto, mi empresa y club, junto a mi familia, porque nos ha costado. Pero puedo decir que el equipo y el estadio que recién construí son como mis hijos. ¿Más alegrías que tristezas con el club? De todo un poco, tuve la satisfacción que Dios me dio de estar en Liga Nacional por dos temporadas y de ser de los pocos equipos que fue a la Liga Nacional a que no le prestaran dinero. Creo que debe de estar enmarcado que Parrillas One no le quedó debiendo ningún centavo, fuimos leal y hay equipos que descienden y siguen con los jaranas en primera división. Salí con la frente en alto.

¿Qué aprendió que le dejó jugar en primera? Aprendí mucho, reflexioné y me puse a analizar muchas cosas del motivo que jugar solo dos años en la Liga Nacional. Llegué a la conclusión que Parrillas One anduvo de cancha en cancha, nos pasó factura y ahí nace la idea de comprar un terreno. En 2017 compré el terreno en La Lima y se pega el primer bloque que nos llevara a la construcción de la mitad del estadio. Yo prometí solo hacer la mitad, no como la gente cree que lo debo terminar ya, yo no tengo ese presupuesto para completar la gradería. Lo que es césped, camerinos, dugout, todo esto está completo, eso aprendí que uno debe tener su propia casa, no de andar brincando como los gitanos decía Jairo Ríos. Éramos completamente nómadas. ¿Le dolió en alguna vez sacar dinero de su propio bolsillo para mantener al club? No, yo pongo mi salario lo gasto en fútbol. Desde luego que comenzamos con la construcción del estadio los gastos para el equipo han sido menos, porque se enfocó todo en terminar el escenario. Ahora ya vamos con el equipo, no es fácil tener estadio y manejar el club, son dos gastos diferentes. ¿Por qué no jugarán de noche luego de inaugurar el alumbrado eléctrico? Porque resulta que nosotros ya tenemos siete meses de que se terminó lo que iba a hacer en el estadio, pagamos la luz normal. Ahorita con las pruebas que realizamos nos salió un recibo exagerado de luz. Estamos esperando que la Enee nos prometió realizar una inspección, no lo podemos pagar. Si usted se deja al siguiente mes le va a salir lo mismo, esto no puede ser. Enviamos a ingenieros y abogados a resolver el problema. Queremos jugar de noche, pero no se puede pagar 10 o 20 veces más de lo normal solo por unas pruebas. Descienden en 2015 ¿Por qué a Parrillas One le ha costado volver a primera división? Bueno, la inversión no ha sido la mejor porque hemos compartido gastos entre estadio y equipo, es normal. Me decidía por hacer el estadio o seguía con el equipo, pero llegué a la conclusión que de nada me sirve ascender a primera y no tener donde jugar. Primero, lo correcto era terminar el 50% que hicimos y ahora de lleno con el equipo. Le podemos dar una mejor forma. ¿Cuál es su proyecto para el retorno a la Liga Nacional? Pienso que un plazo de 2 años, a partir de este torneo Apertura que comenzamos, nos reforzamos un poco mejor y contratamos a un técnico de jeraquía como Rommel Salgado. Pero si se logra en esta temporada será mucha mejor, pero en el próximo nos reforzaremos más. Queremos estar siempre peleando por un ascenso, que no es fácil. ¿Cuánto dinero invirtió en el estadio? No, para nada. Eso yo me lo guardo. No tiene sentido, no lo comento.

Los huracanes Eta e Iota provocaron inundaciones en La Lima y el estadio Luis Girón se vio afectado ¿Qué precauciones tomó al respecto? Lo que sucedió es que no teníamos el muro perimetral, el agua se filtró y lo que terminó de dañar la grama fue el lodo, la destrozó. ¿La Lima ha sido una plaza rentable? La ciudad de La Lima es futbolera y yo lo sabía, recuerde que en la Liga Nacional militaron el Sula y Lempira, además tuvo dos campeones como el Sula y el Hibueras, antes del profesionalismo. Viven con intensidad, lo disfrutan y los comprendo. De las taquillas nadie puede decir que puede subsistir en la Liga de Ascenso y tal vez en Liga Nacional por patrocinios. El ingreso de taquilla nos ayuda para mantener con los gastos del estadio. ¿Algún técnico que intentó fichar y se le escapó la contratación? Ninguno, con todos los que he platicado los fiché. La primera vez que me reúno con el DT los contrato, no espero una segunda vez. Ahorita recuerdo que intenté traer a Emilson Soto, pero en eso le salió la oportunidad con la Sub-20 de Honduras. ¿Y el jugador que no logró concretar? He platicado con muchos jugadores de Liga Nacional y ninguno quiere venir a la Liga de Ascenso, tienen razón. No es fácil llegar arriba y volver a caer, una es salario y la publicidad es enorme. ¿A quién lo gustaría fichar? No soy así, mis jugadores predilectos que admiré no están en vida. Actualmente el fútbol hondureño es parejo, es una inestabilidad. Usted cree en el entrenador hondureño y a Parrillas One llegan muchos para tener la oportunidad ¿Por qué no se adaptan al DT? (Suspira) No sé, si viera la lista de técnicos jóvenes que les brindé esa oportunidad... Han sido casi 25 entrenadores desde que lograron el ascenso en 2013. Sí. Nosotros les damos toda la logística, ellos entrenan y yo en mi oficina. No es que paso en el banco o que se formó ese mal panorama que yo llego a hacer la alineación, así lo dijo un técnico que yo llegaba a hacer la alineación, los cambios y que solo me faltaba ir a cabecear los tiros de esquina. ¿Nunca le ha hecho la alineación a un entrenador? No, yo nunca me he metido en eso. Solo dirigí al equipo cuando lo fundé, yo me aparté. Mi trabajo es venir aquí (a la oficina) y hacer la plata para pagarle al equipo. ¿No será muy beneficioso el cambio constante de técnicos? Mire que ya días el equipo no cambia al técnico a mitad de torneo, la mayoría todos terminaron los torneos. Ahorita porque se vive un poco bravo el campeonato tomamos la decisión, porque el torneo es corto y quedar de último. Estamos a tiempo de meter al equipo en la liguilla. ¿Cree en los procesos? Claro, con este campeonato es difícil también jugar con cipotes. No tenemos una cancha para ir armando a los jóvenes, pero lo haremos. La Lima fue un gran semillero de jugadores para Honduras.

Hablando de jóvenes ¿Qué pasó con Luis Torres, el niño que debutó en un amistoso con 14 años? Ahí está, todavía no ha tenido la oportunidad. No ha sido fácil, está cipote, primero hay que hacer que eche cuerpo. Nadie va a arriesgar con un cipote porque corre el riesgo de descender, hay espejos como Broncos, Yoro y Villanueva. El club que cae a Liga Mayor desaparece. Compiten actualmente 35 equipos en la Liga de Ascenso ¿Le parece bien este formato con un solo boleto a primera? Pienso que deben ser 2 ascendidos para ser más fuerte y dinámica. Esta liga llama la atención de los aficionados y directivos. El otro torneo lo tienen que llenar con 36 equipos y esperamos que la Liga Nacional pueda contar con 12 equipos, desciendan 2 clubes y asciendan otros 2 de segunda. La Liga Nacional aumentará a 12 los clubes en primera ¿Levantan la mano para aceptar una invitación? Nunca he mandado una nota a la Liga Nacional para que nos inviten, siempre he pensado que hay que ganarse el ascenso en la cancha. Sé lo que se siente. Nos hemos buscado que nos inviten, si lo hacen, será bienvenido. Estamos listos, tenemos nuestra instalación propio y en un futuro con un complejo deportivo fabuloso. ¿En la Liga de Ascenso se actúa limpio? Hay de todo, nosotros hemos perdido ascenso por como dicen por ahí “con mano peluda”. Eso quedó en el pasado, en las instancias de liguilla se juego todo y es donde uno se da cuenta de la realidad, del mal trato cuando se recibe a sectores. Hay que atender bien a la gente, aquí en La Lima jamás hemos tenido problemas. Hay intimidaciones, siempre ha habido y antes era mucho peor. ¿La cancha más brava para jugar? Es que hay canchas que no reúnen las condiciones para jugar, la Liga de Ascenso no hace una revisión y hay terrenos que no son aptos para jugar. Las únicas que no son mejores son las de Río Lindo y de Pumas, ojalá que en un futuro las mejoren. La Liga no debe permitir la venta de categorías. ¿En el tema de fichajes van a llevar la batuta? Creo que estamos cerca con Platense, Independiente, Lone FC, sin menospreciar a nadie. Desconocemos las inversiones de los clubes del centro y litoral. ¿A qué club le gustaría llevar a jugar al estadio Luis Girón? A nadie, eso nunca me ha interesado. De repente traer un equipo internacional, pero es caro. ¿Y a la Selección de Honduras? Pero que puede jugar ahí, un amistoso o entreno. La Selección le conviene jugar en estadio grande, por eso Callejas decidió traerla acá porque aquí pagamos la entrada y en Tegucigalpa solo son pases de cortesía. Callejas no era tonto, era listo, venían a traer sus 12 millones de lempiras. Económicamente les resulta mejor San Pedro Sula.