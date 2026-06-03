Lionel Messi es galardonado por su dimensión social con el premio "Princesa de Asturias"

Miami, Estados Unidos.- A las puertas del que será el sexto Mundial de su carrera, el futbolista argentino Lionel Messi, campeón de todo a nivel de clubes, con la selección de su país y a título individual, acaba de ser proclamado ganador del Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026, que reconoce su dimensión social. El jugador nacido en Rosario (noreste de Argentina) el 24 de junio de 1987 -cumplirá 39 años durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá- se encuentra ya en Kansas, donde la Albiceleste trabaja para revalidar el título conquistado en Catar 2022, ese que terminó de encumbrar -como si realmente lo necesitase- a 'La Pulga' como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Aquel chico que, con 13 años, tuvo que instalarse con su familia en España en busca de un tratamiento para sus problemas de crecimiento -que había iniciado en su Rosario natal, pero que el Barcelona se ofreció a financiar y así modelarlo en 'La Masía' como la figura en la que terminó convirtiéndose- y que, al decir del escritor y periodista argentino Hernán Casciari, nunca perdió su acento rosarino pese a vivir en el extranjero tantos años, ha llegado a lo más alto en el mundo del fútbol. Sólo él puede escribir la palabra 'fin'.



Barcelona-París-Miami

En Barcelona brilló, primero en las categorías inferiores, a partir de 2000, hasta que en 2003 empezó a jugar con los mayores de la mano de Frank Rijkaard, para acabar imponiéndose como el icono del club. Con el Barça lo ganó todo y se elevó a las cumbres del fútbol mundial: cuatro Ligas de Campeones (2006, 2009, 2011 y 2015), diez ligas españolas (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019), siete Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), tres Mundiales de clubes (2009, 2011 y 2015), tres Supercopas de Europa (2009, 2011 y 2015) y siete Supercopas de España (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018).

Los problemas financieros del club culé le impidieron proseguir allí su aventura y en 2021 se asentó en París, donde su estampa quedó ensombrecida por la eclosión de Kylian Mbappé, del que se 'vengaría' en la final del Mundial 2022, en la que Argentina ganó la Copa ante Francia. No obstante, en el Paris Saint-Germain se alzó con dos títulos de la Liga francesa y una Supercopa de Francia.

Lejos de su mejor versión, París se cansó de Messi y Messi se fatigó de París y puso rumbo a un campeonato de segunda fila, la MLS estadounidense, donde sus gestas tienen menos repercusión, pero que ha multiplicado su número de seguidores a partir de la presencia del rosarino en el Inter de Miami, la franquicia regentada por David Beckham.



La selección argentina: de su renuncia al título mundial

Sin duda, el título conquistado en 2022 fue una mezcla de sensaciones en el alma de Messi, ya que, repudiado por buena parte de la afición argentina, ávida de encontrar un relevo para el inmortal Diego Armando Maradona y que le achacaba ganar títulos sólo con el Barcelona y nunca con la Albiceleste, el hoy capitán llegó a renunciar casi dos años al equipo nacional (entre 2016 y 2018). Ganador del Mundial sub-20 en 2005 y los Juegos Olímpicos de 2008, sus éxitos con la selección absoluta cayeron a partir de la llegada de Lionel Scaloni al banquillo nacional. Desde ese momento, la 'Scaloneta' -como fue apodado el equipo- ganó las Copas América de 2021 -la primera de Argentina en 28 años, tras haber perdido tres finales- y 2024, la Finalissima de 2022 y, sobre todo, el Mundial de 2022, una espina clavada tras haber perdido la final de 2014.

Los reconocimientos individuales