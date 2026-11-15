Linda Menéndez, ganadora de categoría Élite Femenina: "Me la he disfrutado muchísimo"

Tegucigalpa, Honduras. - En la categoría Élite femenina de la Vuelta Ciclística EL HERALDO solo hay una ganadora y ella es; Linda Menéndez , quien logró llegar primero tras completar los 90 kilómetros.

Coménteles a todos los que nos están viendo a través de nuestras diversas plataformas: ¿de dónde es Linda Menéndez? Yo soy de Siguatepeque, la ciudad de los pinares. Muy orgullosa de ser y representar a mi ciudad.

¡Cuánta adrenalina y cuánto agotamiento ha generado esta Vuelta Ciclística! ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, la verdad es que es una carrera muy bonita. Es un terreno duro, nosotros le llamamos un terreno rompe piernas, pero la verdad es que me la he disfrutado muchísimo. Venimos en muy buena forma y, al final, se obtuvo un buen resultado.

Linda Menéndez , quien es la ganadora en la categoría élite femenina. ¿Qué tal está, Linda? Hola, muchísimas gracias por la cobertura. La verdad es que estoy bastante bien, muy feliz y contenta.

Menéndez logró ganar su primera Vuelta Ciclística EL HERALDO , quien detalló que ne la pasada edición le tocó retirarse en la primera ronda debido a que no estaba bien de salud.

¿Cuántas veces ha participado usted en la Vuelta Ciclística?

Exactamente no recuerdo. Participé el año pasado, después de varias ediciones sin participar. El año pasado vine bastante enferma y, lastimosamente, tuve que retirarme en la primera vuelta. Pero bueno, vengo por la revancha, eso es lo bonito del deporte. Al final, aquí estoy demostrando que, con mis patrocinadores, a quienes estoy representando en mi uniforme, hemos hecho un gran trabajo. Venimos en muy buena forma y buscando una preparación perfecta para 2027.

¿Cuánto tiempo de preparación tuvo para poder llegar hoy y coronarse como campeona?

Bueno, yo vengo en preparación durante todo el año 2026. Ahorita justamente nos encontramos en pretemporada para la temporada 2027. Es una carrera que siempre nos cuesta porque estamos en plena pretemporada y no estamos en nuestra mejor forma, pero sé que venimos haciendo un trabajo excelente con todos mis patrocinadores. Me he sentido súper respaldada y la verdad es que estoy muy agradecida con ellos, con mi entrenador y con mi familia. Estoy contenta de haber obtenido este resultado.

Linda, por cierto, ha tenido que destronar a quien era bicampeona y estaba buscando el tricampeonato. ¿Qué significa conseguir esta victoria?

Sí, el deporte es así. La verdad es que todas venimos con una mentalidad fuerte de poder ganar. Al final, para eso nos preparamos y yo venía por todo. Quería dejar en alto a mis patrocinadores, que realmente son los que me han acompañado durante toda la temporada 2026. Creo que esto es un regalo para mí y también para ellos, porque el año pasado lo buscamos y, lastimosamente, no se nos dio.

¿Cuál fue el momento más complejo de la competencia y cómo fue dosificando las cargas?

Bueno, la verdad es que durante toda la competencia iba evaluando mis sensaciones. Me sentí bastante bien. Como les menciono, hemos venido haciendo un trabajo excelente. A falta de 15 kilómetros quise intentarlo sola e hice una fuga. Al final, salió bien, tuve la fuerza y pude coronar y llegar sola a la meta.

¿Qué me comenta del circuito? Hay muchos comentarios de que la parte del retorno es la más pesada por el tema de las cuestas.

Bueno, la verdad es que a mí me gustan las cuestas. Creo que es donde más ventaja puedo sacar. Es un circuito duro porque todas las subidas se hacen a tope, como decimos nosotros. Al final, es un recorrido muy rompe piernas, pero divertido. Se disfrutó. Es una competencia de mucha exigencia, donde vienen las mejores competidoras.

Claro que sí, aquí están las mejores. ¿Cómo valora la organización y la seguridad durante la competencia?

Es una carrera muy bonita que vale la pena preparar. Estoy muy contenta porque estuvimos bien resguardados todo el tiempo por la Policía Nacional. La verdad es que estoy contenta y agradecida con la organización.

Por cierto, su hermano también anda buscando el título en la categoría élite masculina. ¿Qué nos puede comentar de su participación?

Sí, me comentaban que había pasado a cuatro minutos de diferencia del segundo lugar. La verdad es que el año pasado él se coronó campeón y confío mucho en él. También viene haciendo un trabajo excelente, es un gran corredor a quien admiro mucho. Esperemos a ver cómo llega y cómo termina la competencia.