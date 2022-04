En marcha reunión de la Liga Nacional para definir el descenso en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A punto de llegar a su fin se encuentra el conflicto que formularon las autoridades del fútbol hondureño.

Este miércoles se conocerá si le quitan o no puntos a Real Sociedad y Honduras de El Progreso, de ser así, los de Tocoa serán los descendidos.

Si la decisión es contraria, Platense ratifica su adiós de la primera división porque matemáticamente ya no tiene posibilidades, pero la resolución sería el eslabón que le permita salvarse.

El secretario de la Liga, Salomón Galindo, giró una carta explicando que la resolución se llevaría a cabo el miércoles.

La Liga Nacional se reúne el miércoles a las 10:30 de la mañana para dar posiblemente un dictamen final sobre si hay pérdida de puntos.

Sin embargo, aún no hay consenso y si no se logra, la jornada 18 podría no realizarse, ya que no se puede jugar sin que este litigio quede consumado. Uno de los dirigentes que salió al paso y habló sobre ello fue el vicepresidente del Marathón, Rolando Peña.

“Tal y como está ahorita no sabemos nada y es una de las posibilidades que existen que de repente el calendario se alargue y las fechas sean prolongadas”.

Mañana mismo, si se resuelve este impasse, se acordarán los horarios de la jornada 18, que de forma anticipada se conoce que será el sábado 30 de abril a las 7:00 de la noche.

La Liga lo oficializará mediante circular.

