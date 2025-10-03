Levante y Kervin Arriaga visitan a Real Oviedo que no derrotan desde el 2023

El partido está programado para que de inicio a las 2:00 hora local (6:00 AM hora hondureña) en la cancha del estadio Estadio Carlos Tartiere.

Oviedo, España .- El Levante, equipo donde milita el hondureño Kervin Arriaga , visita al Real Oviedo por la octava fecha de LaLiga española.

Ambos equipos lograron ascender a la primera división de España para esta campaña y su arranque no ha sido el mejor, Real Oviedo está en la posición 14 con seis puntos y Levante en la 15 cinco unidades.

Llegan con la necesidad de ganar, el equipo del hondureño enfrenta a un rival al cual no ha podido derrotar desde el 27 de mayo del 2023.

Por su parte el catracho Kervin Arriaga, quien llega de jugar su primer partido de titular con el Levante, entró en convocatoria por Julián Calero para este compromiso, luego se unirá a concentración de Honduras para partido de eliminatoria ante Costa Rica y Haití.

El Levante en sus primeros partidos comezó cayendo ante Alavés, Elche, luego igualó contra Betis, derrotó a Girona, luego cayó ante Real Madrid y en su último juego empató en la visita al Getafe.

Kervin Arriaga en lo que va de la temporada solo ha podido jugar 113 minutos con el Levante en cuatro partidos, ya que no pudo estar en un principio por una lesión que sufría.