Real Madrid vuelve a golear en LaLiga, está vez fue al Leganés

3

Lo que no muchos vieron venir fue lo que se cocía en el centro del campo y en el ataque, no solo por la presencia en el once de los poco habituales Dani Ceballos y Arda Güler, sino por el desplazamiento de Kylian Mbappé hacia el costado izquierdo de la ofensiva con la consiguiente presencia de Vinicius Jr. en el medio.

4

Esa opción de mostrarse por fin en su hábitat natural despertó la voracidad del francés, que incendió su banda desde el pitido inicial y vio portería a los diez minutos tras un pase en profundidad de primeras de Vinicius. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego, otro más en la lista del ‘9’ blanco, el que más cae en posición antirreglamentaria de LaLiga EA Sports.

5

Una situación semejante, en el otro área, vivió Munir El Haddadi, cuyo disparo posteriormente invalidado acabó estrellándose contra el larguero. El hispano-marroquí, al que se presuponía extremo de partida, se ubicó en la delantera junto a Miguel de la Fuente. Por detrás, una línea de cuatro en la que cayeron hacia los lados Darko Brasanac y Juan Cruz, más peligroso este último cuando le movieron desde la izquierda hacia la derecha.

6

Poco más hizo el ‘Lega’ de cara a la portería de Thibaut Courtois. Esa ausencia de amenaza permitió al Real Madrid lanzarse a por el gol sin temor, beneficiándose de los errores de su rival. Uno, de Yvan Neyou, concedió una contra iniciada por Vinicius, que se plantó en el área y no pudo completar un pase que podía haber sido de la muerte de no tocarlo Sergio González. A la segunda que tuvo parecida, no perdonó.