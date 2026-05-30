Selección de Argentina confirma otra baja para amistoso ante Honduras en Texas

College Station, Estados Unidos.- La selección de Argentina recibió una noticia poco alentadora luego de que Leandro Paredes fuera sometido a exámenes médicos para determinar el origen de las molestias que presentaba en el muslo derecho. Los estudios confirmaron que el volante sufrió un desgarro en el isquiotibial, lesión que lo dejará fuera de los próximos compromisos de la Albiceleste.

El mediocampista de Boca Juniors venía arrastrando problemas físicos desde días atrás y su condición ya había generado preocupación durante el encuentro frente a Universidad Católica, partido que terminó con la eliminación del conjunto xeneize de la Copa Libertadores.

Desde el comienzo de ese compromiso, el cuerpo técnico mantuvo a varios suplentes realizando ejercicios de calentamiento ante la posibilidad de que Paredes no pudiera completar el encuentro. A medida que avanzaron los minutos, se hizo evidente que el futbolista no estaba en plenitud de condiciones.

Tras el partido, el propio jugador explicó ante los medios de comunicación que había estado lidiando con una molestia muscular durante toda la semana. Inicialmente se manejó la versión de una simple contractura, pero los exámenes realizados posteriormente revelaron una lesión más seria.

“Venía con una sobrecarga en el isquiotibial durante varios días, pero no quería perderme este partido y tampoco pensaba salir”, expresó el capitán de Boca. Además, señaló que el entrenador le recomendó priorizar su recuperación debido a los importantes desafíos que tenía por delante.

Los especialistas estiman que el tiempo de recuperación será cercano a las tres semanas, un período que le impedirá participar en los amistosos que Argentina disputará ante Honduras el 6 de junio en Texas y frente a Islandia el 9 de junio en Auburn.

La situación también pone en duda su presencia en el estreno de la Albiceleste en la Copa del Mundo, programado para el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. A esta baja se suma la del guardameta Emiliano “Dibu” Martínez, quien sufrió una lesión durante la final de la UEFA Europa League y tampoco podrá estar disponible.