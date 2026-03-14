Lavallén se refiere al arbitraje del Marathón-UPN y de la seguidilla de partidos

El técnico también hizo énfasis en la necesidad de incorporar tecnología FVS en los partidos de la liga, subrayando que los errores arbitrales son humanos, pero que contar con revisiones podría reducir controversias. Lavallén coincidió con otros entrenadores en que la implementación del FVS permitirá protestas más acertadas y equilibrará decisiones que hoy, a veces, pueden perjudicar a uno u otro equipo.

San Pedro Sula, Honduras.- Pablo Lavallén celebró la victoria de Marathón por 2-0 sobre UPNFM y destacó la importancia de sumar de a tres puntos en casa, especialmente ante un rival que llegaba delante en la tabla. El entrenador reconoció que el equipo aún no muestra su mejor versión, pero valoró la entrega y la disciplina táctica de sus jugadores, que le permitieron controlar el partido y aprovechar las oportunidades que se presentaron.

El técnico admitió que la confianza y la concentración del equipo todavía son aspectos a mejorar, sobre todo con un calendario tan exigente que limita los entrenamientos específicos y la preparación táctica del plantel.

Por ejemplo, a los 25 minutos, el lateral derecho estaba amonestado y para mí pegó un golpe a Calucha, ahí al lado del cuarto árbitro; le levantó los dos pies, y bueno, como le decía al cuarto árbitro, yo protesto fallos. Después, la apreciación son los árbitros los que determinan, pero hay cosas que me parecen groseras, como un foul de atrás a un jugador que no disputa la pelota; la pelota está adelante. Pero bueno, yo protesto fallos arbitrales. Si el técnico Nazar, que me parece una persona de lo más respetable, está convencido de que lo perjudicaron, estamos en el mismo barco. A mí ya me tocó varias veces. Varias veces perdimos puntos por decisiones equivocadas, y alguna situación después se terminó demostrando que era un favor de Marathón, y los puntos no nos los devolvieron, lamentablemente. Pero tiene toda la razón el técnico. El otro día fue Olimpia, ayer el entrenador de Platense también, hoy Nazar.

Ahora, gracias a Dios, ayer hubo una reunión por la mañana en donde se va a empezar a utilizar la tecnología. Si no, estamos en la prehistoria, lamentablemente. Y si el profesor Nazar vio que hubo alguna jugada en contra de su equipo, otra vez lo digo, como lo dije contra Olimpia, tiene toda la razón del mundo a protestar. Ya no puedo decir más, muchachos. ¿Qué quieren que diga? No sé qué quieren que diga. Yo pedí VAR desde el primer día, no solo cuando me perjudican a mí; cuando me favorecen también es VAR, porque que favorezcan a uno quiere decir que perjudican a otro. Y en esto se trata de ser lo más justo posible. Errores humanos va a haber, errores de apreciación va a haber.

Hoy se gana, se mira un poco mejor el equipo, ya más solvente. Pero ha cerrado la conferencia el profesor Nazar diciendo que le pedía a usted que analizara hoy el arbitraje, sobre todo con las expulsiones y el último, el segundo gol. ¿Ya lo vio para que nos ayude con el análisis general del partido? Eh, bueno, primero, agradecido con Dios por la victoria. La verdad, no pude ver ahora ninguno de los goles. Eh, las faltas donde terminó expulsado el primer jugador estaba del otro lado, la verdad no la vi. Y después, la del segundo expulsado fue casi enfrente de la banca de ellos; yo estaba sentado en mi banca preparando un cambio y tampoco la vi. Pero bueno, vuelvo con el mismo discurso, el VAR.

No sé si ustedes quieren mejorar el fútbol; me parece que hay que exigir que venga este tipo de tecnología y que los árbitros puedan tener la posibilidad de mirar un monitor. Esto está en todo el mundo. A veces, hacer las cosas siempre de la misma manera hace que uno se estanque. El fútbol ha crecido muchísimo en los últimos 25 años, por no remontarme al siglo pasado. Y bueno, si no estamos actualizados con lo nuevo, va a ser muy complicado que no haya protestas en cada partido que se juegue. En todos los partidos siempre hay protesta. Cuando hay tecnología, ya vamos a tener dos posibilidades de protestar: nosotros acertamos, seguimos teniendo dos posibilidades; erramos, se nos fue una, y ya está. Dos, nada más. Entonces, nosotros también vamos a ser exigentes a la hora de protestar y tener la certeza de que la protesta es válida, porque si no, me voy a perder una oportunidad. Hasta en eso tenemos que ser inteligentes para jugar este deporte.

Es un triunfo importante, independientemente de lo que pasó en la cancha. Creo que al final Marathón fue mejor, atacó el partido. Creo que Marathón lo mereció más. Un punto importante: los tres puntos le sirven, no tanto en la tabla acumulada, sino en la tabla del torneo actual.

Sí, era un partido complicado. UPN venía delante nuestro en la tabla. Sabíamos que iba a ser un partido duro porque nosotros tendríamos que proponer y ellos seguramente tendrían los espacios para contragolpear o para pelotas aéreas. Es un equipo bien armado que tiene su forma de funcionar. Nosotros, con la necesidad o urgencia de ganar los puntos, lo ganamos. No creo que haya sido el partido más vistoso del equipo, pero bueno, no estamos en el mejor momento y eso lo asumo yo: es mi responsabilidad encontrarle la vuelta a esto. Trabajamos todos los días en la posibilidad de que el equipo mejore en su confianza, mejore en la toma de decisiones. La fórmula no ha cambiado; ha sido la misma desde el primer día hasta hoy, casi 200 entrenamientos.

A veces, la mente no está lo suficientemente limpia o lúcida para tomar la decisión adecuada dentro del campo. Es normal; los jugadores son seres humanos y tienen sus dificultades y problemas. Nosotros, como responsables, tenemos la misión de demostrar la mejor versión. Agradecido con ellos, que a pesar de no haber sido la mejor versión hoy, hicieron lo que tenían que hacer: ganamos el partido, sumamos de a tres en casa, que es vital, y ahora iremos por la otra situación que no se ha dado en este torneo: ganar de visitante. El torneo pasado lo hicimos varias veces, este torneo no. Así que estamos ante ese desafío.

¿Que tanto se puede analizar un partido, profe, donde Marathón termina ganando tras las expulsiones de UPN con dos jugadores menos, cuando previamente había tenido un partido un poco deslucido y solo una remata a portería?

No, nada. Un partido 11 contra 9 no tiene análisis. Si el que está con nueve saca el resultado, seguramente se defendió bien, hizo un buen trabajo defensivo. En el fútbol siempre es más fácil defender que atacar. Nos ha pasado a nosotros ganar partidos con 10 jugadores, en Olancho, en Génesis, en La Paz. Nos ha tocado hacer goles incluso con un jugador menos. Es muy difícil jugar con uno menos, imagínate con dos menos. Entonces, un partido que termina 11 contra 9 no tiene ningún análisis profundo. Por eso digo: no fue quizás el mejor partido nuestro, hicimos lo que teníamos que hacer, sumamos de a tres, y esperamos que esto nos dé la tranquilidad para seguir encontrando la mejor versión.

Pero la mejor versión, ¿qué le gustaría agregar ese clic entre los jugadores? Creo que a este Marathón le falta un poco de seguridad a la hora de encarar los partidos. Lo veo así. Desde la afición se preguntó sobre Axel Alvarado. El torneo pasado fue muy importante para Choloma, se habló de él nuevamente para Marathón, y hoy recién tuvo sus primeros minutos en el estadio Ruber Deras.

No, este es un plantel de casi 30 jugadores de campo, en el cual juegan 11. Lamentablemente, la planificación del torneo ha hecho que tengamos muy poco tiempo para entrenar. Hemos jugado mucho cada tres días. Hoy es sábado, mañana los jugadores hacen recuperación; el lunes hacen recuperación; el martes los paras un poco en la cancha y les explicas cómo va a jugar el rival, y ya tienes que viajar para jugar el miércoles. Así pasa lo mismo hasta el domingo. Entonces, imagina que es difícil entrenar con los que ya están acostumbrados y saben lo que nosotros pretendemos del equipo. Aun así, no podemos terminar de encontrar el mejor nivel. Imagínate con alguien que viene de otro equipo: tampoco le podemos dedicar demasiado tiempo porque la urgencia hoy es sacar puntos. La urgencia es lo urgente; lamentablemente, no podemos enfocarnos en lo importante: darle un trabajo más especializado a los que llegaron para que se adapten rápido.

Tenemos que lograr que los que conocen cómo se juega y cuál es el sistema vuelvan a retomar el nivel. Si ellos retoman el nivel, tendremos más tiempo para invertir en los jugadores que se han incorporado. Es una lástima, porque Axel es un gran jugador, al igual que Moya y Chuy. Pero ahora la urgencia es competir y sacar puntos.

Usted mencionó que hay poco análisis que hacer en un 11 contra 9, pero específicamente: ¿cuál fue la indicación que le dio a Rubilio y a Chuy cuando atacó en el partido para moverlo a favor de Marathón?

Lógicamente, con un jugador menos, ibas a tener un poco más de libertad en la mitad de la cancha. Pusimos a Vega en la banda izquierda con su pierna hábil y a Chuy por la banda derecha con su pierna hábil para llegar más profundo y después buscar un centro o un centro atrás, como vino el primer gol. A veces hablamos de tener dos delanteros dentro del área, pero el primer gol vino con un centro atrás, un rezago, como dicen ustedes, y la agarró Isaac y la metió. El otro fue una pelota parada, una jugada más preparada que otra cosa, pero la ideología o idea del equipo siempre es la misma. No estamos lo suficientemente serenos a la hora de tomar decisiones, y eso hace que el equipo no termine de mostrar su mejor versión. Pero que lo pueden hacer, no tengo ninguna duda. Lo han hecho durante más tiempo.

Quisiera consultarle: en el partido contra Choloma se comentaba que en Marathón hay una forma para ganar y es importante transmitirlo a los jugadores. Ahora, ¿qué tan difícil es imponer esta forma con partidos tan consecutivos y un calendario tan estrecho? Y sobre Alexis Vega, ¿qué cree que está pasando con él? El tema es la confianza: no se ve que sea el mismo del torneo pasado. ¿Cómo recuperarlo para los próximos partidos?

Mira, cuando jugás cualquier deporte y entrenas poco, es decir, corregís prácticamente nada. Hoy, mañana, seguramente ya tenemos el partido; lo vemos, cortamos las jugadas que hay que mostrar, se lo puedo mostrar a los jugadores, pero después no lo puedo trabajar en campo para darles la solución de tal jugada, tal problema. Cuando jugás mucho y corregís poco, pasa eso: pérdida de confianza. Cuando tenés semanas típicas de cuatro o cinco entrenamientos, tenés dos o tres días para enfocarte en lo que tenés que mejorar y uno o dos días para lo que te va a poner el rival. Primero trabajás lo importante de tu equipo y después lo que va a proponer el rival.

Cuando no hay posibilidad de trabajar lo importante que fortalece al equipo, ni tampoco demasiado en el rival porque no hay tiempo, pasan estas cosas: pérdida de confianza, desajustes. Lo sabíamos desde que nos tocó jugar la final, tuvimos pocos días de vacaciones y cinco días para empezar el otro torneo. Pero bueno, así es.