Las opciones del Barcelona para sustituir a Lewandowski

Todo indica que este verano Robert Lewandowski pondrá fin a su carrera como jugador azulgrana. Tras casi cuatro años y más de 100 goles, el polaco cerrará su última estancia en un club de élite tras haber maravillado a Europa con sus actuaciones en Alemania y España. Se lleva de la crítica el reconocimiento de haber sido uno de los mejores atacantes de la historia del fútbol.

Por tanto, no se marchará un cualquiera, sino el delantero centro más prolífico que han tenido los culés desde Luis Suárez, capaz de mejorar en números por temporada a leyendas como Samuel Eto´o, Patrick Kluivert o Hristo Stoichkov. Con todo esto, resulta evidente que la solución a esta situación pasa por contratar a un reemplazo de garantías que supla la falta de Robert.

Pese a que Ferran Torres ha dado en estos dos últimos años un rendimiento sobresaliente como nueve, todo apunta a que los culés tendrán que examinar el mercado con la idea de encontrar un hombre que garantice una treintena de goles por temporada. Una tarea que no es sencilla, ya que, a la falta de grandes goleadores a nivel europeo, se suma la complicada circunstancia económica del club.

En cualquier caso, en este artículo vamos a analizar algunos de los futbolistas que han sonado para llegar a la delantera culé el próximo verano según las apuestas online, así como las posibilidades reales de que sus clubes les dejen desembarcar en Barcelona.

Julián Álvarez

El gran objeto de deseo blaugrana. Desde prácticamente su llegada al Atlético de Madrid, los culés han tenido sus ojos puestos en “La Araña”. A su efectividad goleadora se suma una capacidad para combinar con sus compañeros que es muy valorada en el Camp Nou. El pasado curso completó 29 goles en 57 partidos en un Atlético de Madrid sin tanta proyección ofensiva como el Barcelona, por lo que sus registros indican que ve puerta con facilidad.

La principal duda reside en el precio. Con un valor de mercado de 100 millones de euros (117 millones de dólares), el club colchonero pagó alrededor de 75M€ (88M$) en 2024 por su pase del Manchester City. La lógica dice que no lo vendería por menos de esos 100 antes comentados, una cifra difícil de alcanzar para el club catalán.

Erling Haaland

Se trata del viejo sueño de Joan Laporta, que fantaseó con la posibilidad de su contratación durante varios años dada la buena relación que le unía al representante del noruego, el fallecido Mino Raiola. Estamos ante el delantero total, una máquina de golear que en sus primeras tres temporadas en el City anotó 124 tantos. Una auténtica barbaridad que muestra la dimensión de este jugador.

Su valor de mercado de 200 millones de euros (234 millones de dólares) hace muy complicado imaginar su salida. Sin embargo, el hecho de que puede que Pep Guardiola no continúe en el City, sumado a que donde ha ido el noruego siempre se ha guardado una clausula de salida en su contrato, permiten pensar que quizá haya una posibilidad de que vista de azulgrana.

Harry Kane

La opción, probablemente, más parecida a lo ocurrido con Lewandowski. En comparación con Haaland y Álvarez, estamos hablando de un jugador veterano, que en este 2026 cumplirá 33 años. Está completando su tercera temporada en Alemania y sus números son absolutamente espectaculares, dejando a las claras que se trata de uno de los mejores delanteros de lo que va de siglo.

Su posible pase al Barcelona se fundamenta en que le queda un año de contrato en el Bayern de Múnich, como ocurrió con Lewandowski en 2022, y que tendría pactado con lo alemanes poder salir a cambio de 70 millones de euros (82 millones de dólares). Esto, junto a un contrato largo en el club culé y un sueldo alto, podría ser un arma de seducción para que el inglés recalase en el Camp Nou.

Dusan Vlahovic

La opción más económica. Tras haber llegado a la Juventus hace unos años con un gran cartel, lo cierto es que nunca ha terminado de romper como el goleador de época que se esperaba. De hecho, apenas ha conseguido 60 goles en un club en el que recaló en el año 2021. Tiene 26 años, por lo que aun podría hacer cambiar esta percepción, pero lo cierto es que parece haberse quedado muy estancado.

A su favor juega un detalle altamente importante: su contrato finaliza el 30 de junio. Esto quiere decir que podría llegar al FC Barcelona a coste 0. Pese a sus limitaciones anotadoras no deja de ser un futbolista con un valor de mercado alto, que podría verse beneficiado por la cuantiosa producción ofensiva del conjunto de Hansi Flick. En su caso, se trata de un rematador nato, por lo que muchos piensan que podría ser una opción más que válida si las expuestas anteriormente se complican por el alto coste económico que tendrían sus fichajes.