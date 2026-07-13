Lamine Yamal recuerda a la Portugal de Cristiano y reafirma que no le teme a Francia

Arlington, Estados Unidos.- El extremo español Lamine Yamal afirmó que no le preocupa no marcar en la semifinal del Mundial contra Francia, pero que "siempre es especial" y que acepta el reto. "No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington.

El delantero del Barcelona, que este lunes cumplió 19 años, aseguró que no siente presión pese a que se dirigen a él todos los focos. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", indicó Lamine, que aseguró que sí se ve "como campeón del mundo". "Yo creo que mañana vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso", indicó.