Lamine Yamal confirma que terminó su relación con Nicki Nicole

El jugador del FC Barcelona confirmó su ruptura durante el programa D Corazón, donde únicamente afirmó que ya no estaban juntos, sin dar más detalles

  • 01 de noviembre de 2025 a las 09:49
La pareja comenzó su relación en agosto de este 2025.

 Foto: Cortesía Instagram

Barcelona, España.-Lamine Yamal declaró en el programa D Corazón de RTVE que su relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin.

En su declaración, el joven futbolista del FC Barcelona aclaró que la separación no se debe a ninguna infidelidad: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”.

En su declaración, Yamal quiso poner fin a las especulaciones que circulaban acerca de terceras personas o infidelidades: negó rotundamente haber estado con otra persona y recalcó que las versiones “no tienen nada que ver con nuestra relación”.

Esta aclaración surge en un contexto en que en redes sociales y medios se vinculaba su separación con un supuesto viaje suyo a Milán, donde habría estado en una fiesta que despertó rumores.

Por último, el comunicado de Yamal llega apenas semanas después de que la prensa especulara sobre el fin del noviazgo, y con él buscó cerrar de una vez los rumores. Aunque no se profundizaron detalles acerca de cómo se tomaron mutuamente la ruptura, el futbolista insistió en que fue una decisión tomada de mutuo acuerdo: “Nos hemos separado y ya”.

El romance entre ambos se había hecho público a finales de agosto de 2025, cuando Nicki Nicole compartió una imagen con Yamal en su perfil de Instagram y ambos confirmaron la relación.

Durante esos meses, la pareja fue captada en varios eventos: por ejemplo, la cantante asistió a un partido de Barça en Barcelona en octubre, en el que Yamal anotó un gol.

