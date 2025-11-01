Lamine Yamal confirma que terminó su relación con Nicki Nicole

Barcelona, España.-Lamine Yamal declaró en el programa D Corazón de RTVE que su relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin.

En su declaración, el joven futbolista del FC Barcelona aclaró que la separación no se debe a ninguna infidelidad: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”.

En su declaración, Yamal quiso poner fin a las especulaciones que circulaban acerca de terceras personas o infidelidades: negó rotundamente haber estado con otra persona y recalcó que las versiones “no tienen nada que ver con nuestra relación”.