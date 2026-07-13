Lamie Yamal recuerda a la Portugal de Cristiano y reafirma que no le teme a Francia

Arlington, Estados Unidos.- El extremo español Lamine Yamal afirmó que no le preocupa no marcar en la semifinal del Mundial contra Francia, pero que "siempre es especial" y que acepta el reto.
"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington.
El delantero del Barcelona, que este lunes cumplió 19 años, aseguró que no siente presión pese a que se dirigen a él todos los focos. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", indicó Lamine, que aseguró que sí se ve "como campeón del mundo".
"Yo creo que mañana vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso", indicó.
También recordó las palabras de Roberto Martínez, quien era el DT de Portugal. “¡No creo en la numerología! El entrenador de Portugal dijo algo así...y Merino marcó el gol ganador”.
Lamine Yamal recordó sus palabras que dijo días antes del juego ante Francia. "Me preguntaron si me daba miedo y dije que no. Como ha dicho Koundé, el fútbol se retoma como lo que es. Y ya está".