La nueva era del Mundial 2026: principales cambios

Este torneo está llamado a entrar en la historia del fútbol. Por primera vez, la fase final de la competición se amplía hasta 48 selecciones nacionales. Para los aficionados, esto se traduce en más partidos, nuevos enfrentamientos y mayores oportunidades para seguir el desempeño de equipos de distintas regiones del mundo. Muchos apostadores ya comenzaron a realizar apuestas Mundial 2026 incluso antes del inicio del torneo. La casa de apuestas 1xBet ofrece amplias líneas de mercado y márgenes reducidos para el pronóstico de los partidos.

La principal razón técnica de la ampliación radica en el objetivo de aumentar la representación de las distintas confederaciones del fútbol mundial. Si anteriormente participaron 32 selecciones, ahora el número de plazas se ha incrementado en 16. Gracias a ello, se han otorgado más cupos a equipos de Asia, África y otras regiones, incluida Oceanía.

También ha cambiado el formato de la competición. Las selecciones se distribuyen en grupos específicos, en los que los cuatro equipos se enfrentan entre sí. A las rondas eliminatorias acceden automáticamente los dos primeros de cada grupo, además de varias selecciones que finalizan en tercer lugar, lo que ha dado lugar a la incorporación de los dieciseisavos de final.

Asimismo, la organización del torneo en Estados Unidos, Canadá y México ha permitido contar con la infraestructura necesaria para un evento de esta magnitud. En conjunto, estos cambios benefician especialmente a los aficionados, que ahora tienen más oportunidades de ver en acción a sus selecciones favoritas.

Qué selecciones se han beneficiado más de la ampliación del torneo​​​​​La expansión de la Copa Mundial a 48 participantes fue una excelente noticia para aquellas selecciones que solían quedarse fuera en la fase de clasificación. Al mismo tiempo, también aumentó el interés de los aficionados por el torneo. Los apostadores no solo analizaban los resultados del Mundial 2026, sino que también realizaban sus apuestas sobre los favoritos. Las selecciones que más se han beneficiado del nuevo formato son las siguientes:

■ Uzbekistán – ha incrementado notablemente sus opciones de debutar en una Copa del Mundo.

■ Irak – ha obtenido un camino más accesible a través de la fase de clasificación asiática.

■ Sudáfrica – cuenta con mayores oportunidades de pelear por un billete mundialista gracias al aumento de plazas para África.

■ Canadá – ha asegurado su participación automática como país anfitrión y, además, se ha beneficiado del incremento general de representación en la región.

■ Nueva Zelanda – ha recibido prácticamente una plaza directa garantizada para Oceanía.

Como resultado de la ampliación del torneo, el fútbol mundial se ha vuelto más abierto, y el número de selecciones capaces de destacar en el escenario internacional más importante ha aumentado de forma significativa.