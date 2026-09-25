Kylian Mbappe enciende las alarmas al retirarse lesionado en partido de Francia

Kocaeli, Turquía.- El delantero Kylian Mbappe se retiró lesionado, a la hora de partido, dolorido en la rodilla izquierda, tras marcar el primer gol en el encuentro que Francia disputa este viernes a domicilio ante Turquía, de la primera jornada de la Liga de Naciones.

El futbolista del Real Madrid recibió un pase de Michael Olise al cuarto de hora de la segunda parte y firmó un disparo que superó a Ugurcan Cakir.