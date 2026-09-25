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Kylian Mbappe enciende las alarmas al retirarse lesionado en partido de Francia

Kylian Mbappé no soportó más y se retiró lesionado del partido de la selección de Francia ante Turquía

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 14:29
Kylian Mbappe enciende las alarmas al retirarse lesionado en partido de Francia

Kylian Mbappe salió lesionado en el partido ante Turquía.

 Foto: EFE

Kocaeli, Turquía.- El delantero Kylian Mbappe se retiró lesionado, a la hora de partido, dolorido en la rodilla izquierda, tras marcar el primer gol en el encuentro que Francia disputa este viernes a domicilio ante Turquía, de la primera jornada de la Liga de Naciones.

El futbolista del Real Madrid recibió un pase de Michael Olise al cuarto de hora de la segunda parte y firmó un disparo que superó a Ugurcan Cakir.

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Pero en cuanto ejecutó la acción que realizó en solitario, sin rival por medio, empezó a cojear y se retiró del terreno de juego.

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Mbappe intentó regresar al partido, pero momentos después se tiró al césped con síntomas de dolor y la cara cubierta con las manos, y tuvo que ser sustituido por Desire Doue.

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Redacción web
Agencia EFE

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