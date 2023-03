Kevin López asegura estar listo para suplir a Elis en duelo Canadá-Honduras

López también aseveró los argumentos con los que peleará la Bicolor en Toronto, las críticas de la afición hondureña y el ambiente que viven los convocados.

Rendimiento de Honduras para afrontar el duelo ante Canadá

“Bien, estoy ilusionado, sabemos que tenemos la posibilidad de poder estar en la Copa Oro y el Final Four que es lo que soñamos. Y claro, están de la mano las dos oportunidades, llegamos en buen momento, hay buen grupo y esperamos hacer bien las cosas contra Canadá”.

Nivel físico y ¿listo para suplir a Alberth Elis?

Lastimosamente Elis no va estar por problemas migratorios. En lo personal me siento bien, no sé quién va a reemplazar a Alberth, pero me siento listo si Diego Vázquez me da la oportunidad de jugar.