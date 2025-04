Kervin Arriaga se lesiona con Real Zaragoza: Esto dijo su club

Tegucigalpa, Honduras.- Pésimas noticias para la Selección de Honduras que comanda Reinaldo Rueda. En las últimas horas, se confirmó que el volante hondureño Kervin Arriaga sufrió una lesión en pleno duelo entre Real Zaragoza vs Eibar de la segunda división de España.

Arriaga recibió una fuerte falta por su rival Matheus, quien le entró con todo al pie del catracho que fue reemplazado por el español Toni Moya en el minuto 66'.

"No lo sabemos aún qué puede tener, le van a hacer pruebas mañana (domingo) para ver si es una lesión grave o solo un golpe, le molestaba la rodilla. Hasta que no tengamos los resultados no me atrevo a decir nada", dijo su director técnico, Gabi en la conferencia de prensa.