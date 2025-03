Kervin Arriaga será dirigido en el Real Zaragoza por exjugador del Atlético de Madrid

“Quiero agradecer al club la confianza, que hayan pensado en mí para ayudar a sacar una situación difícil y lo que para los muchos es un marrón para mí es una oportunidad de poder ayudar al Zaragoza, de demostrarle que para mí es un club especial. Estar aquí es un privilegio. Mi hijo es de Zaragoza y son cosas que te van marcando como persona. Me he visto en la obligación de venir”, ha destacado.

“Ojalá el Zaragoza fuera primero y estuviéramos para subir a Primera pero la situación es la que es. Yo no me lo he pensado ni mis cuatro ayudantes tampoco. Lo único que me importa es el futuro del club, ayudar al equipo a recuperar la confianza. Es un buen equipo que empezó bien pero que por las situaciones que vive el club y las que se viven alrededor ha llegado un momento en el que los jugadores se han bloqueado”, ha analizado.

El que fuera jugador zaragocista ha desvelado que lo primero que le ha dicho a su plantilla es que en situaciones de dificultad aparecen oportunidades y ahora están ante una oportunidad importante de ayudar al club.

“La situación es difícil pero si ganamos el lunes al Córdoba en vez de negro lo veremos marrón y meteríamos a muchos equipos en la pelea”, ha indicado.

Gabi ha comentado que los jugadores están “jodidos” pero que van a recuperar la confianza: “Los he visto responsabilizados de la situación, con las orejas tiesas de cuando llega el nuevo entrenador, que al final eso me ha gustado, y con la responsabilidad de lo que están representando. A partir de ahí recuperar lo primero la cabeza”.

El entrenador considera que tiene buenos futbolistas y que hay buen vestuario pero que había que recuperar la energía para jugar en un estadio de La Romareda donde no es capaz de jugar todo el mundo.

“Yo he vivido una Romareda que nos ha apoyado a muerte y que ha sido capaz, sólo ella, de sacar la situación adelante y también otra que ha perjudicado al equipo pero no tengo ninguna duda de que ahora van a llevar al equipo el volandas”, ha asegurado.

Al que fuera jugador del Atlético de Madrid y el Zaragoza le acompañan en esta etapa Mario Jiménez Fernández, segundo entrenador; Daniel Castro Simancas, reparador físico; Salvador Sánchez de Lope, entrenador de porteros; y Óscar Hernández Romero como analista.