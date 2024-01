Julio César Chávez Jr. llama “basura” a su padre y denuncia violencia

Julio César Chávez Jr. explotó contra su padre en una entrevista y señaló episodios de violencia doméstica y los motivos de su distanciamiento”, inició diciendo en la explosiva entrevista.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Yo no me dejo de nadie, porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso, sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, arrancó diciendo el hijo de la leyenda.

“A mi mamá mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mí pin.... abusón”, agregó.