Jugadores del Marathón previo al duelo ante Real Sociedad: “No nos podemos dormir”

Su primer partido de visita: “La primera salida, nos estuvimos preparando toda la semana, viendo en la cancha en la que íbamos a jugar, también el clima, así que estamos preparados directo para el domingo”.

Su gol: “Estamos trabajando para eso, el primer partido me tocó asistir y en el segundo el tanto del empate, pero bueno uno sigue trabajando todos los días para seguir en ese camino de tratar de convertir para el equipo que es lo más importante.

Condiciones de la cancha: “Por lo que vi no es una cancha buena, pero eso no quiere decir nada, hay que acostumbrarse al clima, cancha que nos toque, linda o fea, no me llevo mucho con eso por qué será para ambos equipos, así que nosotros tenemos que ir hacer nuestro juego”.