Jugador de Marathón rompe el silencio sobre la cachetada de Anangonó a Alexy Vega

San Pedro Sula, Honduras.- El duelo entre el Marathón y el Génesis en la jornada 16 del torneo Clausura 2025 no solo dejó un agrio sabor por el empate 0-0, sino que también estuvo bajo el ojo del huracán por la cachetada que le dio el capitán verdolaga Juan Luis Anangonó a su compañero Alexy Vega.

Vega no reaccionó con violencia, pero ante esta situación, sus compañeros Iván López, Damin Ramírez e Isaac Castillo interfirieron para evitar que el problema escalara a mayor gravedad.

En conversación con HonduSports , Rivera declaró que "son cosas que pasan a veces en el camerino, lo importante es que sepamos resolverlo y que más adelante no pase nada. Tenemos un grupo muy unido y eso ha sido una fortaleza en esta segunda vuelta".

No tardaron en viralizarse las críticas y condenar la agresión por parte de Anangonó. Por ello, decidió compartir sus disculpas públicas, reconociendo que no fue una reacción adecuada.

"En medio de la intensidad del partido, tras un cruce de palabras, reaccioné de una manera que nunca debí haberlo hecho. No me enorgullece, no representa a mis valores, ni la forma en la que ha construido mi carrera profesional, ni lo que soy como persona dentro y fuera de la cancha", señaló en un escrito compartido en sus redes sociales.

Además, afirmó que en camerinos se disculpó personalmente con Vega, asegurando que con él sostiene una "buena relación, tanto profesional como de amistad, al igual que con todos mis compañeros".