Anangonó pide perdón a Alexy Vega y explica su polémica cachetada tras partido

Las críticas no se han hecho esperar para Juan Anangonó y el delantero mediante comunicado se mostró arrepentido de su penosa acción.

Quiero ofrecer una disculpa sincera y profunda a mi compañero Alexy Vega, a su familia y a toda la afición que estuvo presente en el estadio y vio lo ocurrido.

En medio de la intensidad del partido, tras un cruce de palabras, reaccioné de una manera que nunca debí haberlo hecho. No me enorgullece, no representa a mis valores, ni la forma en la que ha construido mi carrera profesional, ni lo que soy como persona dentro y fuera de la cancha.

Le pedí disculpas personalmente a Alexy en el camerino, pero creo que cuando uno comete un error así, tiene que dar la cara. Y por respeto a mi equipo, a mis compañeros y a todos ustedes que apoyan cada partido, siento que es necesario hacerlo también públicamente.

Con Alexy, en todo tiempo que llevo en Marathón, siempre hemos tenido una buena relación, tanto profesional, como de amistad, al igual que con todos mis compañeros.

A toda la hinchada que deja todo por apoyarnos, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva y a todo lo que se sintieron decepcionados. les pido disculpas, me arrepiento profundamente asumo mi responsabilidad