Josué Canales, atleta español de sangre hondureña, conquista el bronce en el Mundial de Atletismo

Al momento de traspasar la línea de meta, Canales no ocultó su emoción por lograr la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo y se mostró muy contento al finalizar en la tercera posición.

"¿Hace falta que explique la carrera? ¡Soy tercero del mundo! ¡Vamos!", dijo muy emocionado el atleta.

"Ha sido más difícil casi llegar a la final. ¡Qué pajarón! Sabía que la carrera iba a ser muy rápida, la estuve analizando desde ayer. Tenía que dejar atrás mis emociones, luchar contra mis pensamientos intrusivos... Llevo tres finales y hoy no quería que me afectara el síndrome del impostor, de que esto no me lo merecía", agregó el de origen hondureño.

Canales cerró dedicando la medalla a su abuela: "He venido para quedarme, quiero seguir dando alegrías al atletismo español. Esta medalla tiene nombre y apellidos, mi abuela. Le debo el cielo a ella, la amo con todo mi corazón y no sería lo que soy si no fuera por ella".

Elvin Josué Canales compitió en el Mundial de Atletismo en Nanjing después de que en enero de este año lograra imponer la mejor marca de un deportista español en los 800 metros indoor en Luxemburgo.