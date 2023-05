José Rivera habla de los objetivos conseguidos por Potros y lanza advertencia a Real España

El adiestrador de los potros no esconde que tuvo cierto miedo por el tiempo de descanso que tenían al ser semifinalistas directos y esperar su rival que saldría del repechaje, tiempo que se extendió a un poco más de una semana.

La importancia de tener jugadores con experiencia para José Rivera es vital, puesto que en este tipo de compromisos no se arrugan y saben cómo jugar estas serias a ida y vuelta.

“Mario Martínez tuvo una lesión que ojalá no sea grave, pero igual cuando ingresó Cristian Cálix lo hizo de igual o mejor manera porque todo jugador que está en Olancho está para competir y hacer las cosas sobresaliente”, afirmó.

“Para el Olancho FC sí es la primera semifinal, pero para los jugadores no, tenemos futbolistas experimentados que han sido campeones donde han estado y en ese aspecto no tenemos ningún temor a que ellos enfrenten a cualquier equipo que les toque porque tenemos jugadores con mucha capacidad”, adujo.

¿La serie está liquidada, profe?, le preguntaron. “Todavía faltan 90 minutos, llevamos una ventaja de 2-0, pero siento que todavía no ha terminado nada y los jugadores deben de estar mentalizados para hacer un gran partido en Olancho”.

“Al inicio del torneo anterior no fue nada fácil, era nuestra primera experiencia y confiamos en el trabajo que estábamos haciendo y en los futbolistas que se contrató. Después de la quinta jornada ellos asimilaron el trabajo que queríamos y logramos una constancia que no es fácil mantenerlo, en este torneo solo hemos perdido dos partidos y no es fácil eso”, exteriorizó al ser abordado por el difícil momento que atravesó en el inicio del torneo anterior cuando estuvo cerca de ser separado.