José Escalante, de joven promesa en Olimpia a brillar en el fútbol canadiense

“Yo pasaba en la esquina- de la casa- viendo a qué hora venían mis hermanas para poder irme al campo de fútbol porque era rigioso´ (le encantaba jugar). Me quedaba desde las 4:00pm hasta las 9:00pm, cuando ya me llamaban para ir a dormir” recuerda el villanovense.

“Nosotros vivíamos enfrente del campo de fútbol. Mis padres tenían una pulpería, entonces a mí me tocaba ayudar a mi mamá después de que salía del colegio, me tenía que quedar ahí de 1:00pm a 4:30pm esperando que llegaran mis hermanas”, comenzó contando Escalante.

“Todo fue gracias a la selección. Primero a Néstor Matamala que me sacó de Villanueva para llevarme a San Pedro Sula, y luego a la Sub-17 para que esos equipos me pudieran ver y después irme a la capital (Tegucigalpa)”, recordó Escalante.

“Yo sabía que estaba dentro de un plantel con mucha experiencia y pues intentaba aprovechar y aprender más que pudiera, aunque al final no pude resaltar, no pude demostrar todo lo que aprendí de ellos en el club, pero se dio la oportunidad de salir y poner en práctica todo lo que aprendí”, dice hoy con orgullo otro de los legionarios destacados del fútbol hondureño.

Una lesión estando en las reservas del Olimpia, sumado a la poca participación que tuvo con los Albos, fueron detonantes para que Escalante decidiera ponerle una pausa a su carrera a muy corta edad, pues no llegaba ni a los 21 años.

Afortunadamente para él, voces sabias, como la de Keyfer García, actual representante del jugador; así como las palabras de su novia y ahora esposa, impidieron que José tomara la decisión de cerrar de manera prematura su prometedora carrera futbolística.

“En ese momento yo no quería- seguir jugando-. Estaba un poco decepcionado, venía de una lesión de rodilla, no tenía oportunidad en el primer equipo -de Olimpia-. Era un momento difícil para mí. Después de una semana, hablando con mi esposa (novia en aquel entonces) me dijo: “por qué no seguís tu sueño, es lo que mejor sabés hacer”, recuerda con nostalgia el ex merengue.

“Después de un tiempo tomé la decisión de volver a llamar a mi abogado- Keyfer García- y ya como agente, él comenzó a moverse y hacer todos los contactos”, continúo.