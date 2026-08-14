José Daniel Echeverri comanda el semillero del tenis hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Las futuras promesas del tenis hondureño volvieron a demostrar que el relevo generacional está marchando a paso firme en el país. En las instalaciones de Casa Campo Sports Club y Lomas Club Deportivo de Tegucigalpa, se disputó el cuarto Torneo Nacional G1, un certamen que reunió a los mejores exponentes de las categorías U12 y U18 en ambas ramas. La categoría de menores acaparó gran parte de la atención gracias al dominio absoluto mostrado por la joven figura José Daniel Echeverri. El gran protagonista de la jornada fue Echeverri, quien volvió a levantar el trofeo de campeón en la categoría U12 masculina para consolidarse como tricampeón nacional, tras haber conquistado los tres certámenes disputados en el presente año. A este rendimiento perfecto en el ámbito local se suma su reciente título regional U14. Además, en la modalidad de dobles, unió fuerzas con el subcampeón individual, Sebastián Valladares, para revalidar el campeonato de la categoría y ratificar la gran sincronía que han construido jugando juntos.

El cuadro de honor masculino de la categoría U12 lo completaron Fernando Alfaro, quien se quedó con el tercer lugar y fue subcampeón de dobles junto a Nicolás Kafati, así como Diego Suazo, clasificado en la cuarta posición. En la rama femenina U12, Valentina Escobar ratificó su liderazgo al coronarse campeona nacional tras superar en la final a Sarah Hadassah Alvarado. Posteriormente, ambas tenistas hicieron dupla para adjudicarse también el título en la modalidad de dobles.

Más allá de las medallas, los nombres de Echeverri, Valladares y Alfaro simbolizan un proceso de perseverancia y disciplina deportiva que inició cuando apenas tenían entre cinco y seis años. Los tres atletas entrenan en la capital, han representado a la Selección de Honduras en torneos internacionales y encabezan una camada juvenil que cuenta con el apoyo constante de sus familias y entrenadores para proyectarse como las grandes figuras del tenis regional. Por su parte, la categoría U18 dejó en evidencia que el presente del tenis nacional se encuentra en óptimas condiciones. Christofer Núñez se consagró como el referente masculino al ganar la modalidad individual y posteriormente obtener el campeonato de dobles junto a Rubén Andrés Alemán Saybe, imponiéndose a la pareja formada por René Alejandro Romero Yacamán y Gerardo Andrés Zúñiga Paz en un intenso duelo decisivo.