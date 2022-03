Jornada 9: Olimpia se ilusiona con la cima, Victoria en problemas; Nene Obando buscará su segundo triunfo

El coloso capitalino tendrá acción con el partido entre Olimpia y Victoria. La Jaiba llega en serios problemas no solo porque han dejado de ganar, sino que también su entrenador, Salomón Názar , podría renunciar del cargo al no llegar a un acuerdo la dirigencia que preside Javier Cruz.

Real Sociedad vs Motagua 3:00 PM

Olimpia vs Victoria 4:00 PM

Platense vs Honduras Progreso 5:00 PM

Marathón vs Lobos UPNFM 5:06 PM