Jorge Salomón manda mensaje tras derrota de Honduras: “Con un partido no podemos ponernos en alarma”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, salió al paso de las dudas generadas tras el resultado negativo de la Selección Nacional y aseguró que el proyecto deportivo continuará, independientemente de lo que ocurra en los próximos partidos. Antes de la salida del equipo rumbo a Jamaica, Salomón confirmó que habló con jugadores y cuerpo técnico en el hotel y reconoció que el resultado fue complicado, aunque pidió evitar conclusiones apresuradas al tratarse del primer partido del torneo.

“Bueno, ya estuvimos con ellos en el hotel. Lógicamente siempre los resultados negativos son difíciles, pero bueno, este es un torneo de varios partidos, así que hay que enfrentarlos, jugarlos”, declaró. El dirigente también reconoció que Honduras no obtuvo el resultado que esperaba, pero destacó la calidad del rival y puso la mirada inmediatamente en el compromiso en territorio jamaiquino. “Este era el primer partido que teníamos en este inicio. Lastimosamente, pues, no fue el resultado que quisiéramos. Jugamos contra un buen equipo, un buen rival. Ahora, trabajar duro para ir a Jamaica a buscar ese resultado”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Nunca vamos a decir que no es importante”

Ante las críticas y las dudas sobre la importancia que la Federación le concede a la Liga de Naciones, Salomón fue contundente al señalar que la competencia es tomada con seriedad y que la planificación logística demuestra el compromiso de la institución. “Nunca vamos a decir que no es importante, porque todo se hace con importancia. Estamos dejando un avión chárter para Jamaica, estamos haciendo todo como que se tiene que hacer logísticamente, porque todo es importante”, expresó. Sin embargo, el presidente federativo también aclaró que darle importancia a una competencia no garantiza automáticamente los resultados deportivos. “Lo que no podemos es decir que los resultados se van a dar solo porque le damos la importancia nosotros al tema. Nosotros tratamos la importancia y toda la seriedad y este es un proceso que va pensando en cosas grandes, pero también tenemos que ser conscientes que si algunos resultados en algún momento no se dan va a ser por cuestiones deportivas nada más”, sostuvo. Salomón rechazó, además, que el partido anterior deba interpretarse como una actuación catastrófica de la Selección. “Ayer la selección creo que no fueron superiores a nosotros, creo que el resultado fue negativo, pero tampoco fue un partido fatalista el de ayer, no se dieron algunas cosas”, afirmó.

Salomón descarta una “alarma” por un solo partido

Una de las principales interrogantes fue si un mal resultado podría poner en riesgo el proceso encabezado por el cuerpo técnico. Salomón respondió que la Federación mantiene la confianza en el trabajo realizado y pidió esperar antes de sacar conclusiones. “Los resultados van a haber, el trabajo se va a ir reflejado, hay que tener confianza en esto y no hay que especular en un partido, en el primer partido que se juega”, dijo. El dirigente incluso planteó que, independientemente del orden de los resultados, el panorama de puntos podría ser similar. “Igual hubiéramos ganado ayer y perdido en Jamaica, o ganamos en Jamaica y hubiéramos ganado hoy y el mismo resultado de puntos. Así que con un partido no podemos ponernos nosotros en un plan de alarma”, explicó. Salomón reiteró que, desde su perspectiva, existe una planificación que trasciende los resultados inmediatos. “Esto es un proceso, un trabajo, hay orden, se sabe que se está haciendo el trabajo bien hecho, hay un orden, hay un trabajo. Así que, con la tranquilidad que se los digo, esto va a salir bien, esto va a dar cosecha al fútbol hondureño”, afirmó.

“Los tragos amargos hay que tragar y pasar”

Consultado directamente sobre la continuidad del proceso y la necesidad de tener paciencia, el presidente de la Federación volvió a defender la planificación y aseguró que se están realizando cambios dentro de la estructura del fútbol hondureño. “Esto está bien trabajado, hay bastante planificación a través de todo esto, bastante trabajo en toda la estructura interna de la Federación. Hay cambios fuertes, formativos, de grupos, esto va a dar resultados y van a haber cosas exitosas para Honduras, tengan confianza”, señaló.Y agregó una frase que resume su postura después del tropiezo:“Así que, este es un primer partido, esto es parte de esto, y los tragos amargos hay que tragar y pasar y pensar en el futuro”. Apuesta por las nuevas generaciones Salomón también defendió la incorporación de futbolistas jóvenes como parte de una transformación que, según explicó, busca preparar al fútbol hondureño para una competencia internacional cada vez más exigente. “Yo estoy pensando en el futuro de Honduras a largo plazo también. A largo plazo es importante verlos, muchachos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, para apostar también”, manifestó. El dirigente reconoció que Honduras debe modificar la manera en que ha trabajado si pretende competir en mejores condiciones en el futuro.“Porque ustedes están viendo la competencia que está viniendo a Concacaf, no vamos a salir con lo que hacíamos antes. Es imposible, imposible pensar que vamos a tener los mismos resultados con lo que estábamos haciendo antes. Así que tenemos que saltar a otro estilo y eso es lo que estamos haciendo”, sentenció.