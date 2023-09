Jonathan Rubio y su vida en África: Exóticas comidas que ha probado y lo más duro que vio: “Son felices jugando con una llanta”

Firmé por dos años, nunca me imaginé jugar en África, pero me hicieron una propuesta económica que era imposible decir que no. Después en la parte futbolístico nos toca jugar la Superliga de África, nos toca el mejor club de Sudáfrica. Luego, jugamos en la Champions de África. Realmente hay muchas cosas que me hicieron declinar por el club además del cuerpo técnico portugués. Tomamos la decisión con mi familia y aquí estamos.

Hablé con Brayan Moya, él me dio algunos consejos, me ayudó y fue la persona con la que hablé cuando vine aquí. Me indicó por cualquier cosa que yo necesitara, me habló un poco de cómo era aquí. Agradecido con él por esa ayuda.

Muchos niños pidiendo en la calle. No me ha sorprendido mucho por lo que se habla de África, pero si ver la diferencia de clases es sumamente diferente.

La diferencia con la clase rica donde hay cosas increíbles, la cantidad de dinero en Angola, pero después está la pobreza. Lo que más me ha impactado es ver esa diferencia entre ambas clases, porque es demasiada diferencia, donde nosotros vivimos es una zona muy bonita y a los dos kilómetros vemos una pobreza increíble que creo es mil veces peor que Honduras. Son cosas que no estaba acostumbrado a ver, lo deja triste, nos hace reflexionar, lo hace ver la vida de otra forma, eso es lo que más me ha impactado.

Aquí la comida muy bien, puede encontrar en el restaurante todo lo que está acostumbrado a comer. De momento no he visto una comida que diga que es “rara”, pero, en ese aspecto, la alimentación muy bien.

¿Jugar con el Petro lo podemos comparar a jugar en un club de la Liga de Arabia Saudita?

Petro es un club con mucho dinero por el tema del petróleo, es un club que nunca ha tenido problemas con la Fifa en la parte económica, nunca le han quedado debiendo a un jugador, es un club ordenado, no se compara con los clubes de Arabia, ellos están en otra dimensión. Lo que he me han prometido lo han cumplido. Aunque a veces saquen noticias falsas, es un club que realmente que no tiene queja. En lo personal estoy muy contento.

¿Cómo es su día a día en Angola?

Me levanto a las 6:30 A.M. Después me voy al entrenamiento, desayuno en el club, también almorzamos. Luego, regresamos a la casa cuando no hay doble turno y después hago mi vida normal, voy a la iglesia, estoy con mi familia y compartir con compañeros que voy conociendo.

¿Cuál es la mayor dificultad que ha tenido en África?

Mi mayor dificultad es el tránsito durante el tráfico. Si nos atrasamos unos 10 minutos, realmente hay un tráfico de una hora. En lo personal no estoy acostumbrado porque en Europa las ciudades son más pequeñas, las sedes están a cinco o diez minutos de donde uno vive. La mayor dificultad es el tráfico, no es nada SPS. No me vuelvo a quejar del tráfico en SPS (Entre risas).

¿Tiene algún mejor amigo en el Petro?

Siempre hay más afinidad con algunos compañeros, eso es normal. Con los que más llevo son con los portugueses, con los angolanos también, son muy alegres. Me han recibido muy bien y me he sorprendido porque pensé que la adaptación iba a ser más difícil, ya que, cuando uno viene de afuera, es más complicado, pero todo bien.

¿Esta nueva aventura lo está haciendo solo o tiene a alguien en la lucha?

Con mi esposa.