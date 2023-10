“Estamos apenados”: Jonathan Rougier tras fracaso de Motagua en Copa Centroamericana

Rougier ha dado la cara al ser uno de los líderes de Motagua y afirma que no mostraron su mejor versión.

"Primero triste, porque no cumplimos el objetivo que teníamos en la Copa, era bueno poder hacer lo que veníamos haciendo en las ediciones anteriores, en esta no se nos dio, creo que en el primer tiempo no jugamos nada bien, en el segundo mostramos otra cara, al menos con una entrega diferente, ahora queda el otro objetivo que es clasificar a la otra copa", explicó el portero de las águilas.