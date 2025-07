Jeautin Campos atiza contra directivos de Liga Nacional: "De buenas intenciones está hecho el infierno"

"En los últimos años, ¿qué jugadores han tenido minutos con cualquiera de los equipos y hoy están en la Selección en la Copa Oro? Ninguno. No digo que no sirva, probablemente puede servir, pero con una buena estructura de divisiones menores, en la que los muchachos estén bien preparados y tengan un buen proceso, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Pero cumplir minutos por cumplir minutos, no", comentó el estratega sobre la regla.

Posteriormente, atizó contra la directiva de Liga Nacional: "Los Sub-17 no puedo usarlos porque me dicen que es otra liga. Entonces, los que se inscriben en la Sub-17 no pueden jugar en primera división. Es muy bizarra esta cosa. No sigo hablando porque me van a seguir multando. Necesitamos gente de pantalón corto en las mesas de negociación de cómo se maneja la Liga Nacional, gente de fútbol que realmente nos tome en cuenta. Al final, los que toman decisiones son los de corbata. Ellos llegan con buenas intenciones, pero de buenas intenciones está hecho el infierno, dice mi abuelita", finalizó diciendo Jeaustin Campos.

Real España seguirá fogueándose en esta pretemporada y este lunes se enfrentará al CD Choloma en el estadio Rubén Deras de la ciudad maquilera. Posteriormente cerrará en una gira por Estados Unidos, donde enfrentará al Águila de El Salvador y Horizon FC.